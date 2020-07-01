أضرار الحليب الطازج

في دراسة نشرت في MedicalXpress، أكد العلماء أن الحليب الخام يوصف في كثير من الأحيان كمنتج للبكتيريا الحية والصحية. ومع ذلك، في الواقع، يحتوي على جينات مقاومة للمضادات الحيوية.

وأوصى الخبراء: "إذا كنت ترغب في الاستمرار في شرب الحليب غير المبستر، احتفظ به في الثلاجة لتقليل خطر تطور البكتيريا التي تحتوي على جينات مقاومة للمضادات الحيوية".

ودرس العلماء، خلال الدراسة، 2034 عينة من الحليب المبستر وغير المبستر. ووفقًا للخبراء، فإن حوالي 3 بالمئة من الأمريكيين لا يسخنون هذا المنتج أبدًا قبل الاستخدام ويعتقدون أنه يحتوي على كمية غنية من البروبيوتيك.