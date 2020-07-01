"غوغل" تختبر تقنية "ثورية" لنقل البيانات لا تحتاج إنترنت

كشفت تقارير صحفية عديدة أن شركة "غوغل" الأمريكية تختبر تقنية "ثورية"، لنقل البيانات التي لن تحتاج إلى إنترنت على الإطلاق.

وأشار تقرير منشور على موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن "غوغل" تختبر تقنية "أندرويد بيم" عبر نظام تشغيل "أندرويد" عبر تقنية NFC، لبدء اتصال لنقل الملفات.

وتعمل تقنية مشاركة البيانات القريبة الجديدة ضمن الإصدار التجريبي لنظام تشغيل "أندرويد".

ويمكن من خلال تلك التقنية لشركة غوغل تحديد مستويات الرؤية لجهات الاتصال الخاصة بالمستخدم وتمكين المستخدم من إيقاف تشغيل الميزة، وقتما يريد.

وستتمكن إذا تم تفعيل تلك الميزة من معرفة إذا ما كان هناك شخص بجوارك ويمكنك تبادل الملفات معه أم لا.

وستتوافق تلك التقنية على العمل مع "أندرويد 6 مارشملو" وما هو أعلى من ذلك.