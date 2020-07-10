علامات إصابة المريء بمرض خطير

كشف جراح الأورام الروسي، إيفان كاراسيف، أن هناك عدة علامات لإصابة الإنسان بمرض خطير، الفتق الحجابي.

ونشر كاراسيف على إنستغرام، بعض علامات المرض، ومنها حرقة المعدة - وهي عارض رئيسي - والتي تظهر مباشرة بعد الأكل والنشاط البدني أو بعد الاستلقاء الطويل. ويُلاحظ التهاب المريء غالبا (التهاب الغشاء المخاطي للمريء) أثناء نوبات حرقة المعدة.

ومن بين العلامات أيضا التشجؤ أو تطبل البطن والألم في منطقة الضفيرة البطنية.

View this post on Instagram A post shared by Карасев Иван ★ХИРУРГ ОНКОЛОГ★ (@doctor_karasev_ivan) on Jul 8, 2020 at 10:42pm PDT

وأوضح كاراسيف، أن مثل هذا الفتاق يتكون عند التعرض لعوامل داخلية وخارجية. على سبيل المثال، إضعاف قوة عضلات الحجاب الحاجز بسبب ضعف الحركة. ما يؤدي إلى انتقال أجزاء من الأعضاء الداخلية من تحت الحجاب الحاجز إلى المنطقة الصدرية.

في وقت سابق، تحدث إيفان كاراسيف عن أعراض سرطان الأمعاء الدقيقة المحتملة. وفقا له، فهي الغثيان والقيء والإمساك أو الإسهال والانتفاخ والألم في السرة والدم في البراز.