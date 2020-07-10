يجعل سكان الأرض أثرياء... "ناسا" تطلق مركبة إلى أغنى كويكبات المجرة... صور

بدأت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" العمل على بناء مركبة فضائية لاستكشاف كويكب صغير من شأنه أن يحول "البشر إلى أثرياء".

وتعمل الوكالة على إطلاق مركبة فضائية إلى كوكب "Psyche" الغني بالمعادن الثمينة والتي يمكن أن تبلغ قيمتها أكثر من 10 آلاف كوادريليون (كوادريليون هو عدد يساوي مليون مليار).

ويحتوي الكوكيب، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على العديد من المعادن الثمينة والنادرة المدفونة بداخله، يمكنها أن تجعل من كل شخص على كوكب الأرض "مليارديرا إذا أعيد إلى الأرض".

وأنتهت الوكالة من تصميم المسبار المخصص لاكتشاف الكوكب، والذي أطلق عليه اسم "Heavy" وسيعلق على الصاروخ "SpaceX Falcon " الذي سينطلق به من الأرض في أغسطس / آب من عام 2022.

ويبلغ عرض الكوكب أو الصخرة المعدنية، إذا صح التعبير، نحو 140 ميلا، وتم تخصيص ميزانية تقدر بنحو 117 مليون دولار لتصميم المركبة الفضائية.

NASA will soon begin construction of the spacecraft Psyche to study an asteroid called "(16) Psyche." The asteroid is located in the asteroid belt between Mars and Jupiter and is very rich in metals: iron nickel, gold. The diameter of the asteroid is 226 kilometers It's supposed pic.twitter.com/uGEJODx1KF — David G (@DavidG42874491) July 10, 2020

وبحسب "ناسا"، من الممكن أن يكون هذا الكوكب مشابها لكوكب الأرض، وهو غني بالمعادن النادرة والنيكل، ومن المحتمل أن يقدم معلومات حول تشكل الكون.

NASA mission to weird metal asteroid Psyche remains on track for 2022 launch https://t.co/1LPeLz3BiI pic.twitter.com/Jr4L29iV9g — SPACE.com (@SPACEdotcom) July 8, 2020

وستقوم الوكالة بقياس المجال المغناطيسي للكويكب من الفضاء وسيلتقط جهاز التصوير المتعدد الأطياف صورا لسطح الكويكب.

وتعمل البعثة أيضًا على جمع البيانات والمعلومات حول تكوين الصخور المعدنية وتضاريسها لفهم جوهر الكوكب بشكل أفضل.