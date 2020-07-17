كيفية التعامل مع النعاس في العمل

أخبرت اختصاصية الغدد الصماء الروسية زخرا بافلوفا، في مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك"، لماذا نشعر بالنعاس في العمل وعن كيفية التعامل معه.

وأكدت الطبيبة أنه إذا كان الشخص لا يستطيع "الاستيقاظ" في مكان العمل بأي شكل من الأشكال، فمن المرجح أنه لا ينام جيدًا وليس لديه الوقت للراحة الكاملة.

وقالت بافلوفا: "نحن لا نتحدث عن أي مواقف مرهقة، على سبيل المثال، عندما يكون الشخص على الطريق. إذا كان الشخص ينعس بانتظام، فهذا يعني أنه يذهب إلى الفراش في وقت متأخر. يمكن أن يساهم الشخير أيضًا في الحرمان من النوم، والذي بسببه ينام الشخص بشكل متقطع ولا يحصل على قسط كافٍ من النوم. وبطبيعة الحال، سيأتي للعمل نعسان، مع مستوى منخفض من الكفاءة".

في هذه الحالة، سيكون التحفيز مطلوبًا طوال الوقت، بما في ذلك الطعام والمشروبات المختلفة.

وأضافت الخبيرة: "مثل الشاي والقهوة، ولسوء الحظ، والأسوأ من ذلك - جميع أنواع مشروبات الطاقة. يمكنك أن ترى في كثير من الأحيان كيف يشرب الناس هذه المشروبات، وبدونها لا يستطيعون العمل. يأخذ بعضهم دوشًا باردا وساخنا للاستيقاظ. وهذا يؤدي إلى ضعف عمل الغدد الكظرية، وهي من دون هذا ضعيفة، ويتم تحفيزها بواسطة مشروبات الطاقة والمنشطات والاستحمام بالماء البارد."

والأكثر منطقية هو تطبيع نظام النوم. ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فسيساعدك النشاط البدني ومياه الشرب البسيطة.

وأشارت إلى أنه "إن أكثر الوسائل فعالية وغير ضارة هي النشاط البدني: المشي، والركض القصير من طابق إلى آخر عن طريق السلالم، وتمارين الضغط والقرفصاء. خلال فترة قصيرة من الوقت، يمكنك تحفيز الجسم دون ضرر، وزيادة مستويات الكورتيزول، وتقليل الإجهاد. مياه الشرب النظيفة تساعد جدا. إن شربها بانتظام يساعد على عدم تقليل مستوى النشاط. وفي الوقت نفسه، فإن الذهاب إلى المرحاض، وهو أمر ضروري عندما يشرب الشخص كمية كافية من الماء، يساعد أيضًا على الاستيقاظ".