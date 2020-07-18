علماء يؤكدون وجود "حضارة ذكية" تعيش في أنفاق داخل كوكب المريخ... صور

ويعتقد الخبراء أن هذه "الحياة الذكية" التي تعيش على كوكب المريخ، اتخذت من الأنفاق والكهوف التي شكلتها طبيعة المريخ البركانية قديما، مكانا للعيش هربا من طبيعة طقسه "غير المريحة".
ويعتقد هؤلاء العلماء، أن المريخ (يبعد حوالي 33 مليون ميل عن الأرض)، يتعرض بشكل مستمر للأشعة الكونية الضارة، ما جعل "الحضارات الذكية" تتخذ من باطن الأرض مسكنا لها، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وحدد فريق من العلماء والباحثين مهمتهم القادمة في محاضرة ألقوها في المؤتمر الثالث للكواكب الذي عقد في شهر فبراير/ شباط الماضي في أمريكا.
Article on exciting topics we discussed at recent 3rd Int’l Planetary Caves Conf @SwRI. High lat caves on #Moon might cold-trap ice. Lava caves on #Mars might harbor extant life. Anybody up for some caving?...@NASA @NASAAmes @NASAExpeditions @SETIInstitute @MarsInstitute #Caves https://t.co/lSqgEicAJP pic.twitter.com/Dp8NeN5TJn— Pascal Lee (@pascalleetweets) July 10, 2020
وبحسب العالم الأمريكي، شاريتو فليليبس ليندر: "إذا كانت الحياة موجودة هناك فمن الأفضل الحفاظ عليها تحت سطح الأرض".
The caves of Mars: https://t.co/KIAEBiCze3— ToughSF (@ToughSf) May 5, 2020
1029 caves have been identified around the 'Tharsis bulge' area on Mars, of which 349 could be openings to underground lava tubes.
These should be prime candidates for further exploration.
Article by @caleb_scharf for @sciam pic.twitter.com/wkmCFwkDbD
ويحاول فريق من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" استكشاف ما إذا كانت هناك أي علامات على الحياة في الوقت الحالي أو في السابق متواجدة داخل كهوف وأقنية الحمم البركانية الجافة في كوكب المريخ.
#DidYouKnow?— Tom Fulop-Lover of all things SPACE 🇦🇺 (@TomFulop) March 1, 2020
What’s cooler than caves? Caves on Mars!!
This image, captured with the HiRise camera aboard the Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), shows a large bowl-like depression in the Martian landscape.🤓🤯😍😊👇
Cr: NASA, JPL, U. Arizonahttps://t.co/mGnrp7FhtK pic.twitter.com/H295goovbt
ويتوقع بعض الخبراء ان يتمكن البشر في المستقبل من العيش في كهوف المريخ البركانية، وبحسب العالم، باسكال ليم، الباحث في الكواكب في مركز "ناسا أميس" للأبحاث في كاليفورنيا: "في المريخ وفي أماكن أخرى من الكون، يمكن لأنابيب الحمم البركانية أن تحدث الحياة والموت بنفس الوقت".
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