العلماء يعثرون على بقايا حمامة ضخمة بطول نصف متر

عثر علماء على بقايا حمامة ضخمة بطول نصف متر، وسكن الطائر الكبير أراضي أوقيانوسيا لفترة طويلة ، حتى انقرض.

اكتشف علماء من جامعة نيو مكسيكو بقايا حمامة ضخمة من الأنواع Tongoenas burleyi على أراضي جزر مملكة تونغا في أوقيانوسيا.

وزن هذه الحيوانات التي عاشت على كوكب الأرض في الماضي حوالي خمسة أضعاف وزن الحمام الحديث. وبحسب الخبراء، كان طولها نصف متر، حسب بوابة "Eurekalert!".

كانت تأكل هذه الحيوانات المنقرضة الفواكه الاستوائية - الجوافة والمانجو. عاشت الطيور الكبيرة في أجزاء معينة من أوقيانوسيا لفترة طويلة، حتى أدى وصول الناس على مدى قرن إلى اختفائها من على وجه الأرض.