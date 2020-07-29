"مايكروسوفت" تطلق تطبيقا يضمن "أمان العائلة"

أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تطبيقا أشارت إلى أنه يضمن أمان "العائلة" والأطفال على وجه الخصوص، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تطبيق "مايكروسوفت العائلي" الجديد يمكنه أن يحقق التوازن الصحيح بين التعلم عن بعد ووسائل التواصل الاجتماعي واللعب.

فمثلا عن طريق هذا التطبيق يمكن أن يحدد ولي الأمر الأوقات التي يمكن للشخص أن يلعب فيها ألعابه المفضلة مثل "فورتنايت" أو "ماين كرافت"، وبمجرد إنهاء الطفل 30 أو 45 دقيقة تفصل اللعبة تلقائيا عن العمل مع الطفل.

ويمكن تنزيل التطبيق مجانا على كافة الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، وعلى متصفحات "غوغل كروم" و"ماكيروسوفت إيدج"، وعلى نظام تشغيل "ويندوز" ومنصات ألعاب "إكس بوكس".