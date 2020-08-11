مطاعم يابانية تستعين بالروبوتات في خدمة الزبائن لاحتواء انتشار كورونا

وقال أحد موظفي مطعم "ذي غالاري سيفود أند غريل"، لمراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "يتم التحكم بحركتها حول المطعم بواسطة جهاز توجيه في السقف، مما يساعد على تجنب العقبات وتجاوزها. قبل وبعد خدمة كل زبون تخضع للمعالجة اللازمة وتحظى الروبوتات بشعبية لدى الأطفال، لدينا عدد غير متوقع من الزوار مع الأطفال".

وتم افتتاح مطعم "ذي غالاري سيفود أند غريل" في العاصمة اليابانية ومنذ البداية جعلت السلطة جزءًا لا يتجزأ من الغداء أو العشاء، بما في ذلك كخيار مجاني للطبق الرئيسي. وكقاعدة عامة، لا يرفض الزوار الاختيار من 24 نوعا من السلطة. لكن بوفيهات وموائد السلطة هي التي تسبب القلق الأكبر حيث أن استخدامها يؤدي للانتشار السريع للعدوى من شخص إلى عشرات الآخرين. ثم قرر صانعو المطعم تغيير النهج تمامًا بكل معنى الكلمة، والآن لا يمكن للزائر أن يأتي إلى مائدة السلطات ويضع وجبته على طبقه. يضع طلبًا في الجهاز اللوحي ويبقى على طاولته، ويحضر له الروبوت الطعام. ويوجد اثنان منهم في المطعم، إليزابيث وهارو.

ويقدم إليزابيث وهارو أنفسهما باللغتين اليابانية والإنجليزية، ثم يخبرون أن تم تقديم الطلب ويطلبون أن يربت على رأسهم بعد أن يستلم الزبون طبق السلطة. وللروبوت هذه إشارة أن يمكنه العودة.

وبعد خدمة كل زبون يتم مسح الروبوت بالمطهرات. ويجهز أحد الموظفين السلطة ويسلمها للروبوت. وهذه التدابير الأمنية شبيه بمدخل غرفة العمليات، حيث من الأرض إلى السقف يتم إغلاقه بستارة بلاستيكية، وتوجد رشاشات المطهر عند المدخل، ويمكن للشخص المسؤول فقط الدخول إلى هناك وبملابس معقمة وقبعة وقناع ودرع بلاستيكي على الوجه، ويبدو أكثر كطبيب من موظف لتقديم الطعام. تختلف الإجراءات الأمنية الأخرى أيضًا بشكل ملحوظ عن ارتداء القناع الإلزامي وقياس درجة الحرارة وفرك اليدين بمحلول مطهر قبل الدخول، وهو أمر مألوف بالفعل في اليابان، وبالإضافة لذلك، يتم إعطاء كل زائر عبوة أخرى حيث تحتاج إلى وضع قناعك وقت الوجبة، وعلبة فردية مطهرة. وإذا كان الزبون يفضل الدفع النقدي، فيحدث هذا دون تلامس، يظهر الجهاز المبلغ "الذي تمتصه" الآلة .

وقرر مطعم "جيننانن كافيه" في طوكيو تقليل اتصال الزبون بالنادل، وكذلك مع جميع الأشياء التي يمكن أن تصبح مصادر لانتقال العدوى. حيث يقوم العميل بتحميل تطبيق على هاتفه الذي عبره يستطيع القيام بالطلب والدفع.

وقال مدير المطعم "حاولنا تجنب الموقف الذي يتحدث فيه الزبون والنادل مع بعضهم، وهذا محفوف بخطر الإصابة. النادل هو الذي يقوم فقط بإحضار الطلب. وهذا اتصاله الوحيد مع الزائر. ويجب الاعتراف أن هذا التحسين قد خفض تكاليف الموظفين بشكل كبير" .