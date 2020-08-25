فيتامين يساعد في القضاء على خلايا سرطان الرئة

اكتشف علماء جامعة موسكو الحكومية أن دواء فيتامين B1 - cocarboxylase - بجرعات عالية يمكن أن يكون له تأثير سلبي على خلايا سرطان الرئة دون التأثير على الخلايا السليمة، وفقا للخدمة الصحفية لجامعة موسكو الحكومية.

وقالت الخدمة: "اكتشف العلماء في جامعة موسكو الحكومية أن تناول جرعات عالية من cocarboxylase يمكن أن يكون له تأثير سلبي على خلايا سرطان الرئة دون التأثير على الخلايا السليمة. Cocarboxylase هو شكل دوائي من فيتامين B1 ، والذي يستخدم على نطاق واسع في طب مرض السكري والفشل الكلوي والكبد والقلب وعدد من الأمراض الأخرى".

وأكدت أن الدراسة أجريت على خلايا في المختبر. تم دعم هذا العمل بمنحة من مؤسسة العلوم الروسية ونشر في مجلةInternational Journal of Molecular Sciences.

نقلت الخدمة الصحفية عن مديرة المشروع للحصول على المنحة فيكتوريا بونيك أن: "البيانات الجديدة حول التأثير المضاد للسرطان لجرعات عالية من cocarboxylase وعدم تأثيرها على الخلايا الطبيعية قد يكون لها استخدام طبي في علاج سرطان الرئة، خاصةً مع وسائل علاج أخرى. يجب إجراء الدراسات السريرية له".

يستخدم Cocarboxylase في الطب كجزء من العلاج المعقد لأمراض مختلفة - مرض السكري (بما في ذلك غيبوبة السكري) والفشل الكلوي والكبدي وعدم انتظام ضربات القلب وغيرها الكثير. يتكون هذا المركب من فيتامين ب 1 أو الثيامين. من خلال الارتباط ببروتينات الإنزيم ، يؤثر cocarboxylase بشكل مباشر على استقلاب الكربوهيدرات وبشكل غير مباشر على تخليق الأحماض النووية والبروتينات والدهون.

لاختبار فكرتهم، أجرى المؤلفون تجربة في المختبر على خلايا سرطان الرئة البشرية وخلايا ظهارية طبيعية (المرض يصيبهم) من قرد. اتضح أن cocarboxylase يعمل بطريقة مشابهة لعقار سيسبلاتين الذي يستخدم غالبًا لعلاج سرطان الرئة.

يعد سرطان الرئة من أصعب أنواع السرطانات في العلاج ولديه أعلى معدل وفيات بين المرضى.