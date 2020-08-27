"ناسا" توضح بفيديو بعض "الظواهر الغريبة" التي تواجه الإنسان عند السفر بسرعة الضوء

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مقطع فيديو على قناتها الرسمية في "يوتيوب" يظهر بعض "الظواهر الغريبة" التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان عند سفره بسرعة الضوء.

ويوضح الفيديو بطريقة بسيطة من خلال الرسم الكرتوني، الظواهر الغريبة التي قد تصادف المسافر بسرعة الضوء، ونوهت الوكالة إلى أن من هذه الظواهر هي "حدوث انحناءات في الزمان والمكان".

وبحسب الفيديو، عند سفرك بسرعة الضوء ستلاحظ بعض الفوارق بين الساعة التي تستخدمها في مركبتك والساعة التي تستخدمها على الأرض (المتواجدة على كوكب الأرض).

وأشارت الوكالة إلى أن ساعة (التوقيت في داخل المركبة) المركبة ستستغرق وقتا أقل من الساعة الأرضية للانتقال إلى وجهتك بسرعة الضوء، ولكن نظرًا لأن التوقيت في المنزل يتحرك بمعدل قياسي، فستعود إلى المنزل وتظهر عليك علامات التقدم بالعمر أكثر من أقرانك الذين بقوا على الأرض.

ونوهت الوكالة إلى أنه نظرا للسرعة الكبيرة التي ستير فيها المركبة الفضائية، فإن الجزيئات التي ستكون بحجم ذرة الهيدروجين ستصبح خطيرة جدا بسبب تصادمها بالجسم بسرعة هائلة، لذلك يجب عليك ارتداء دروع واقية تمنعها من زيادة حرارة السفينة وحرارة الجسم.

وتطرق الفيديو إلى حقيقة أنه حتى لو كنت تتحرك بسرعة الضوء، لكن "الكون مكان كبير جدا، لذلك قد تكون بانتظارك بعض المفاجآت". على سبيل المثال، ستشير ساعة مركبتك إلى أن الانتقال من الأرض إلى حافة النظام الشمسي يستغرق حوالي 9 أشهر فقط، لكن ساعة الأرض ستشير إلى أن الرحلة ستستغرق حوالي عام ونصف.

ويوضح الفيديو: "إذا كنت ترغب بالذهاب إلى أماكن بعيده في الفضاء لقضاء الإجازة، فربما تحتاج إلى أكثر من بضع وجبات خفيفة إضافية بسبب الوقت المستغرق"، بحسب موقع "travelandleisure" المتخصص بالسفر والرحلات.

حيث يمكن أن تستغرق الرحلة إلى مجرة "​​أندروميدا"، وهي أقرب مجرة ​​كبيرة مجاورة لمجرتنا، لأكثر من مليون عام، وقد تستغرق الرحلة إلى أبعد مجرة ​​معروفة حاليا لأكثر من 15 مليار سنة، وهو وقت إجازة أطول مما تتوقع على الإطلاق".