يمكنك التأكد من اقتباس تغريدتك على تويتر بنقرة واحدة

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنه سيتم إضافة زر اقتباس التغريدة بين أزرار "عداد إعادة التغريد، و"الإعجابات"، بحيث يمكن معرفة عدد الأشخاص الذين اقتبسوا تغريدة بنقرة واحدة.

كما يمكن من خلال تلك التقنية الجديدة، تحديد من يتم السماح له بالرد على تغريداتك ومن سيتم منعه.

Tweets about a Tweet add more to the conversation, so we’ve made them even easier to find. Retweets with comments are now called Quote Tweets and they've joined the Tweet detail view. Tap into a Tweet, then tap "Quote Tweets" to see them all in one place. pic.twitter.com/kMqea6AC80 — Twitter Support (@TwitterSupport) August 31, 2020

​ يمكن أن تساعد هذه الميزة على منصة تويتر في تقليل مقدار الوقت الذي يقضيه الشخص في التعامل مع ردود البريد العشوائي أو الحجج غير ذات الصلة في سلسلة تغريدات، ولكن جعل تغريدات الاقتباس مرئية جدًا.