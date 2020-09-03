خطر الشامات الحمراء

وفقًا للأخصائية، عندما يتغير حجم الشامة أو لونها، من الضروري استشارة أخصائي.

قالت الطبيبة تاتيانا شابوفالينكو إن معظم البالغين لديهم شامات حمراء - أورام وعائية - وهي آمنة، لكن يجب اتخاذ الاحتياطات.

وأوضحت الأخصائيت أن هذا النوع من الشامات أورام حميدة تظهر نتيجة التغيرات في الأوعية الدموية.

وقالت شابوفالينكو في تعليق على موقع aif.ru: "مع الأورام الوعائية ، من الأفضل عدم أخذ حمام شمس وتغطيتها من الشمس بالملابس، حتى لا تتحول إلى ورم خبيث".

بالإضافة إلى ذلك، حذرت الطبيبة من أنه إذا تغير حجم الشامة الحمراء أو لونها، فمن الضروري استشارة الطبيب