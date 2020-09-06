تجربة فوكوشيما تساعد العلماء على تحسين المحطات النووية

سيقوم علماء من الجامعة الوطنية للبحوث النووية الروسية، مع زملائهم اليابانيين، بتطوير تقنيات لإيقاف تشغيل محطات الطاقة النووية بشكل آمن. وقالت الخدمة الصحفية للجامعة، إن البحث سيستند إلى بيانات من محطة الطاقة النووية اليابانية "فوكوشيما 1"، حيث لا يزال العمل جاريا لإزالة عواقب حادث 2011.

وأعلن غيورغي تيخوميروف، نائب مدير معهد الفيزياء والتكنولوجيا النووية، أن الباحثين في المعهد، بالتعاون مع متخصصين من معهد طوكيو للتكنولوجيا وجامعة مدينة طوكيو، سيطورون تقنيات وأساليب لتحديد الإشعاع والخصائص النووية للكوريوم.

وقال لوكالة "سبوتنيك": "كوريوم هو ذوبان العناصر الأساسية التي تتشكل أثناء تطور الحوادث الخطيرة في محطات الطاقة النووية. سيتم تنفيذ العمل بموجب المنحة المشتركة حتى ديسمبر كانون الأول 2020 ، لكن المعهد والجامعات اليابانية تتوقع مواصلة التعاون في البحث المشترك".

أكمل المشاركون في المشروع مراجعة تحليلية للمؤلفات العلمية والتقنية والتنظيمية، وأجروا أبحاثًا بشأن البراءات. لقد جمعوا بيانات حول تكوين وبنية شظايا الكوريوم والوقود لمحطة الطاقة النووية فوكوشيما -1، وقدموا نماذج هندسية للجسيمات الذائبة، وقاموا بنمذجة مفصلة للكوريوم.

وفقًا للباحثين، ستساعد النتائج التي تم الحصول عليها في تحسين طريقة تحديد الخصائص الإشعاعية لشظايا الكوريوم وإثبات الأمن النووي والإشعاعي لوضعها في حاويات خاصة للنقل والتخزين.

يتعاون المعهد مع معهد طوكيو للتكنولوجيا منذ عام 1993. تجري الجامعات أبحاثًا مشتركة وترتب دورات تدريبية دولية لطلابها وطلاب الدراسات العليا.

يتم إجراء الدراسات في إطار منحة من وزارة العلوم والتعليم العالي في الاتحاد الروسي لتنفيذ مشروع "تحسين التقنيات لضمان الأمن النووي والإشعاعي أثناء إيقاف تشغيل المنشآت النووية بناءً على بيانات من فوكوشيما-1.