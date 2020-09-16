معلومات مسربة تكشف عن مواصفات هاتف سامسونغ الغامض... السعر مفاجأة

كشفت مصادر من داخل شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية عن تجهيزها هاتفا "غامضا" جديدا سيحدث ثورة حقيقية في مبيعات الهواتف الذكية حول العالم.

وأوضحت المصادر، وفقا لما نشره موقع "91 موبايلز" التقني المتخصص، أن ذلك الهاتف ربما يحمل اسم "غلاكسي أيه 02"، ليكون خليفة هاتف "غلاكسي أيه 01"، الذي كان يتميز بمواصفات متوسطة وسعر زهيد.

وعلى نفس النهج تجهز سامسونغ مواصفات قياسية متوسطة لهذا الهاتف والسعر سيكون مفاجأة، بحسب المصادر.

وسيعمل هاتف "غلاكسي أيه 02" بنظام تشغيل "أندرويد 10" وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 16 غيغابايت.

وسيعتمد هاتف سامسونغ الجديد على معالج جديد من سنابدراغون باسم "أيه آر إم" ثماني النواة بتردد 1.80 غيغاهرتز.

وتشير المصادر إلى أن الهاتف الجديد قد يعتمد على بعض المواصفات الموجودة في هاتف "غلاكسي أيه 01" مثل الشاشة اللمسية بقياس 5.7 بوصة بتقنية "إنفينتي – في" ذات دقة "+HD"، وبطارية بقدرة تصل إلى 3000 ميللي أمبير في الساعة.

كما يتوقع أن تعتمد الشركة الكورية الجنوبية على نسخة محدثة من واجهة المستخدم الخاصة بها "سامسونغ وان يو آي".