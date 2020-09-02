سامسونغ تطلق الجيل الثاني من هاتفها القابل للطي... فيديو

أعلنت شركة "سامسونغ" اليوم، تفاصيل جديدة تتعلق بالجيل الثاني من هاتفها القابل للطي "غالاكسي زد فولد 2" الذي أعلنت عنه سابقاً في حدث خاص عقدته يوم 5 أغسطس/ آب الماضي بجانب هواتف سلسلة "غالاكسي نوت 20".

يأتي هاتف "غالاكسي زد فولد 2" بتحسينات جذرية ومميزة عن الجيل السابق، إذ تغلبت الشركة الكورية الجنوبية على مشكلات التصميم الخاصة بالجيل الأول من الهاتف، وذلك مع شاشة زجاجية أكبر، ومفاصل أقوى، وحماية أفضل ضد الحطام، بالإضافة إلى دعم لشبكات الجيل الخامس، بحسب ما ذكر موقع "cnet".

وأشارت سامسونغ إلى أنها أعادت هندسة مفاصل الهاتف لزيادة متانته، بما وصفته الشركة بـ"المكنسة"، التي تستخدم الألياف المرنة لتنظيف الغبار أو الرواسب من المفاصل لمنع تلف الشاشة.

وتطرح الشركة الهاتف الجديد للطلب المسبق بدءاً من الغد الخميس وسيتم طرحه في 40 سوق من الأسواق العالمية يوم 18 سبتمبر/ أيلول الجاري بسعر 2000 دولار تقريباً، أي أغلى بـ20 دولار تقريباً من الجيل السابق، وسيأتي باللونين البرونزي والأسود.

يأتي الهاتف بشاشتين الأولى قياس 7.6 بوصة من نوع ديناميك أموليد بدقة 2208×1768 بكسل مع تردد 120 هيرتز، عند فرد الهاتف، أي ضعف الجيل الأول، وذلك للتمرير بشكل أكثر سلاسة وتجربة لعب مثالية، والشاشة مزودة بتقنية الزجاج الفائق الرقة Ultra Thin Glass، مع دعم لميزة Flex Mode الموجودة في هواتف "غالاكسي زد فليب".

أما عند طي الهاتف فتصبح الشاشة الثانية قياس 6.23 بوصة بدقة 2260×816 بكسل ومن نوع سوبر أموليد.