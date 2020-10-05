منح جائزة نوبل في الطب لكل من هارفي أليير ومايكل هوتون وتشارلز رايس

أعلنت لجنة نوبل في معهد كارولينسكا الطبي، اليوم الاثنين في ستوكهولم، أن جائزة نوبل في الطب لعام 2020 منحت لهارفي أليير ومايكل هوتون وتشارلز رايس لاكتشافهم في مجال التهاب الكبد الوبائي سي.