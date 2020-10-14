الوكالة الروسية للطب الحيوي تحصل على براءة اختراع لعقار ضد كورونا

وجاء في بيان الوكالة: "طور علماء من معهد علم المناعة التابع للوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية دواءً وحصل على براءة اختراع لعلاج عدوى فيروس كورونا من نوع "سارس كوف-2".

ويؤثر الدواء المطور على مناطق معينة في جينوم الفيروس ما يقمع تطوره في الخلايا، وأشارت الوكالة إلى أن الأدوية التي تعمل على هذا المبدأ فعالة في علاج الأمراض الفيروسية.

كما قالت الخدمة الصحفية للوكالة للصحفيين: "تم الانتهاء من الاختبارات قبل السريرية لهذا الدواء، التي أكدت تأثيره المباشر المضاد للفيروسات. وتبين في التجارب التي أجريت على الخلايا المصابة، أن العقار يمنع الفيروس بأكثر من 10 آلاف مرة مقارنة بما يحصل في خلايا المجموعة الضابطة".

وأضافت الوكالة: "أظهرت النتائج التي تم الحصول عليها من الدراسات قبل السريرية الخصوصية عمل العقار المعدل وراثيا كمضاد للفيروسات بالإضافة إلى سلامته وخلوه من تأثير سام. ومن الضروري الآن تنظيم التجارب السريرية للعقار الجديد بالتنسيق مع وزارة الصحة الروسية. وسيتمكن المرضى من استخدام العقار بطريقتين عن طريق الأنف (قطرات الأنف) للوقاية بعد التعرض لعدوى فيروس كورونا الجديد، وعن طريق الاستنشاق، لعلاج المصابين".