من بينها الغدي الليفي... 9 أورام حميدة تصيب الثدي

كشفت خبيرة في الطب العائلي عن مجموعة من الأورام الحميدة التي قد تظهر في منطقة الثدي.

وفي حديث لصحيفة "النهار" اللبنانية، شرحت الدكتورة آلاء ريحان أخصائية الطب العائلي، تسعة أنواع من الأورام الحميدة التي تظهر في الثدي، والتي جاءت كالتالي:

كيس الثدي البسيط

وهو كيس حميد مملوء بالسوائل يتطور عادة عند النساء في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر، وقد يتسبب في آلام ولكن يمكن تصريفها.

الورم الغدي الليفي بالثدي

وهو ورم صلب غير سرطاني شائع جد في الثدي، ويحدث هذا النوع تورما متحركا غير مؤلم في الثدي، وغالبا ما يحدث عند النساء في العشرينات أو الثلاثينات من العمر.

مرض الثدي الليفي الكيسي

وهو نوع شائع قد تصبح فيه الكتل غير السرطانية بالثدي غير مريحة، وتتغير في الحجم طوال الدورة الشهرية.

تضخم الثدي المعتاد

قد تظهر خزعة الثدي خلايا أقنية غير سرطانية تبدو طبيعية تتكاثر بشكل غير طبيعي. ويؤدي وجود فرط تنسج عادي إلى زيادة طفيفة في خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي على مدار حياتها.

الورم الحليمي داخل القناة

وهو عبارة عن كتلة ثدي غير سرطانية تشبه الثؤلول (عين السمكة) تنمو داخل قنوات الثدي. ويمكن الشعور بهذا النوع داخل القناة على شكل كتلة أو تسبب تسرب سائل صافٍ أو دموي من الحلمة.

تضيق الثدي

وهو تضخم غير سرطاني في فصيصات الثدي، ويمكن أن يبدو هذا التضخم على شكل سرطان الثدي، ولذلك، قد تكون هناك حاجة لأخذ خزعة لاستبعاد سرطان الثدي.

ورم Phyllodes

وهو ورم ثدي نادر وكبير وسريع النمو يشبه الورم الغدي الليفي على الموجات فوق الصوتية. قد تكون أورام Phyllodes حميدة أو خبيثة وتتطور بشكل شائع عند النساء في الأربعينيات من العمر.

النخر الدهني

نتيجة للإصابة في الجزء الدهني من الثدي، قد تظهر كتلة من النسيج الندبي. ويمكن أن تبدو هذه الكتلة مثل سرطان الثدي عند الفحص أو في تصوير الثدي بالأشعة السينية.

التهاب الثدي

وهذا النوع يسبب احمرارا وألما وانتفاخا في الثدي. وتعد الأمهات المرضعات أكثر عرضة للإصابة به، وعادة ما ينتج عن العدوى.