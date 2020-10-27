تحذير طبي... هذه الفئة لا تنُصح بتطعيم الأنفلونزا الموسمية

وقال حساب "الصحة 937" على "تويتر" التابع للوزارة، إن "الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة للبيض من الفئات التي لا ينصح لها بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية وذلك وفق تقييم الطبيب المتابع للحالة."
كان ذلك ردا من الوزارة على سؤال بشأن نصيحة المرضى الذين يعانون من حساسية البيض بعدم أخذ تطعيمات الإنفلونزا.
الإخوة في وزارة الصحة،— Bader Alamri (@BaderAlamri) October 27, 2020
لماذا يتم نصح المرضى الذين يعانون من حساسية البيض بعدم أخذ تطعيمات الإنفلونزا. التوصيات الطبية لا تقول بذلك!@SaudiMOH @SaudiMOH937
وكانت الوزارة ذكرت أنه لا يوجد مانع من أخذ مرضى الضغط والسكري للقاح الإنفلونزا الموسمية.
وأشارت إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر احتياجا لأخذ اللقاح، موضحة أن أخذ اللقاح لا يتطلب حجز موعد مسبق، ويمكن التوجه إلى المركز الصحي بالحي لأخذه في أي وقت.
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