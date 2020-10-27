علماء يبحثون عن "الكوكب المفقود" في المجموعة الشمسية... صور وفيديو

يقوم علماء الفلك بفحص تقنية "التحول والتكديس" الجديدة المستخدمة في التلسكوبات، والتي يمكن أن تساعد في البحث عن العالم المفترض، الذي يطلق عليه العلماء "الكوكب التاسع".

ويتوقع علماء الفلك، من خلال رصد الكثير من المؤشرات وجود "كوكب تاسع" بعيد عن مدار كوكب بلوتو، لكن لم يتم تأكيده بعد إلا بشكل افتراضي.

ويحاول العلماء اتباع استراتيجية جديدة تتضمن تحويل صور التلسكوب الفضائي والتي التقطها من مسارات مختلفة بالإضافة إلى المسارات المحتملة ودمج الصور معا وتكديسها ودمج أضوائها بهدف رصد العالم الافتراضي "الكوكب التاسع".

In the hunt for Planet Nine, astronomers eye a new search technique for the elusive world https://t.co/esG6bNNnkh pic.twitter.com/bFypAMD4DN — SPACE.com (@SPACEdotcom) October 27, 2020

وبحسب مجلة "space" العلمية المتخصصة بالفضاء، فقد أكد الباحثون أن هذه التقنية قد استخدمت بالفعل لاكتشاف بعض الأقمار في نظامنا الشمسي، ومن المحتمل أن تكتشف الكوكب التاسع الغامض المعروف أيضًا باسم "Planet X"، أو "الكوكب المفقود".

وأشارت الدكتورة في علم الفلك في جامعة ييل الأمريكية، مالينا رايس، إلى أنه "لا يمكن رؤية هذه الكواكب من دون استخدام هذا النوع من الأساليب"، وأضافت: "إذا كان الكوكب التاسع موجودا، فسيكون قاتمًا بشكل لا يصدق".