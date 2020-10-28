منتجات تحمي من فيروس كورونا

قالت يكاترينا بورلييفا، اختصاصية تغذية في مركز البحوث الفيدرالية للتغذية والتكنولوجيا الحيوية، في مقابلة مع "روسيسكايا غازيتا"، إن تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي تقوي المناعة سيساعد على مقاومة الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أهمية الفيتامينات A و C و D و E و B2 و B6 و B12 بالإضافة إلى حمض الفوليك والزنك والسيلينيوم والحديد.

كما ذكرت الخبيرة أنه يمكن أن يؤدي نقص فيتامين (د) إلى خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم إنتاج بروتينات محددة مضادة للميكروبات في ظهارة الجهاز التنفسي - وهذا يقلل من احتمالية الإصابة بالفيروس وتطور أعراض العدوى.

كبد سمك القد غني بفيتامين (د) ، وكذلك صفار البيض والأسماك والزبدة. التناول اليومي من 10 إلى 15 غرامًا من كبد سمك القد يمكن أن "يغطي الاحتياجات اليومية لفيتامينات "أ" و"د.

وفقًا لبورلييفا، يُعرف فيتامين E الموجود في المكسرات وزيت عباد الشمس بأنه فعال أيضًا في حماية جسم الإنسان من الالتهابات، حيث أن ملعقتين كبيرتين منها تلبي أيضًا احتياجات الشخص اليومية من هذا الفيتامين. كما أشارت الطبيبة إلى أهمية فيتامين C في تعديل المناعة: نصحت بتضمينه في النظام الغذائي وهو موجود في وردة الوركين ونبق البحر والكشمش الأسود والملفوف والحمضيات والفلفل الحلو. بالإضافة إلى ذلك، من المفيد تناول كبد الأبقار والدجاج، وكذلك الجبن والمكسرات - فهي تحتوي على الزنك، والذي يعد مع السيلينيوم مكونات مهمة للاستجابة المناعية. يوجد السيلينيوم أيضًا في الكبد والجبن القريش.

إلا أنه من الصعب "إشباع" الجسم بالفيتامينات والمعادن من خلال التغذية وحدها، لذلك أوصت الطبيبة بالتفكير في تناول مركبات الفيتامينات. بالإضافة إلى ذلك، حثت على مراقبة توازن البروتينات والدهون والكربوهيدرات.

وخلصت بورلييفا إلى أن "التغذية المثلى هي عامل رئيسي في منع تطور وتحسين مسار الأمراض المرتبطة بالتغذية ومنع تفاقم عدوى فيروس كورونا الجديد بشكل كبير".