تطبيق ذكي يمكنه اكتشاف مصابي كورونا من أصواتهم

تمكن مجموعة من الباحثين في معهد ماساتشوستس لعلوم التكنولوجيا والذكاء الصناعي من ابتكار تطبيق جديدة يمكنه اكتشاف مصابي "كوفيد 19" من أصواتهم.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن التطبيق الجديد يستخدم تقنيات الذكاء الصناعي، لدراسة أنواع السعال القسري من الأشخاص، وتفريقه عن أنماط السعار لمصابي "كورونا".

ويكتشف التطبيق عن طريق بصمات السعال مصابي "كوفيد 19"، حتى لو كانوا من دون أي أعراض، لأنه يعمل على تمييز التغييرات الطفيفة في السعال والتي تشير إلى تأثيرات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الباحثون أن الشبكات العصبية للأصوات يمكنها الكشف عن الحالات العاطفية أو التهدور العصبي أو الإحباط المتزايد، وكذلك قوة ودرجة السعال يمكنها أن تكشف نوع المرض الذي يصيب صاحبه.

ويمكن للتطبيق عن طريق تقنيات الذكاء الصناعي أن يكون دقيق للغاية في دراسة تلك التقنيات، حيث رصد الباحثون دقة نتائجه بأنها تتجاوز الـ98.5% تقريبا.

كما أنه يمكن لأي شخص تحميل هذا التطبيق على هاتفه، خاصة وأن الباحثين جعلوه متوافقا مع نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، ولكنه لا يزال يحتاج التصاريح الأخيرة، قبل طرحه رسميا في المتاجر الإلكترونية لتلك الأنظمة.