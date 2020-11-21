علماء يتحدثون عن خطورة الأيام الأولى بعد الإصابة بفيروس كورونا

تحدث ذروة نشاط الفيروس التاجي في غضون خمسة أيام من لحظة ظهور الأعراض الأولى، وفي هذا الوقت يكون الشخص المصاب أكثر خطورة على الآخرين. توصل إلى هذا الاستنتاج باحثون من جامعة سانت أندروز في اسكتلندا، ونشرت نتائج أعمالهم في مجلة The Lancet.

هذه الميزة، وفقًا للعلماء، تسمح لـ SARS-CoV-2 ، وهو الاسم العلمي لفيروس كورونا المستجد، بالانتشار بشكل أسرع من فيروسين حيوانيين آخرين SARC-CoV وMERS-CoV. في الأخير، تكون فترة النشاط في المراحل المتأخرة من المرض حوالي أسبوع و 10 أيام، على التوالي.

وأكد العلماء أن العزل الذاتي في الوقت المناسب والتوعية العامة بأعراض المرض الناجم عن فيروس كورونا لا يزالان من أفضل الإجراءات لاحتواء انتشار العدوى.