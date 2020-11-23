طبيب يكشف مخاطر تدخين السجائر الإلكترونية والنرجيلة

يعتقد الكثير من الشباب أن السجائر الإلكترونية أقل خطرا من السجائر العادية، لكن دراسات أظهرت أن الضرر الذي تسببه السجائر الإلكترونية لرئة المدخنين يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بمختلف الأمراض والفيروسات.

قال كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية، أندريه كابرين، إن تدخين السجائر الإلكترونية والنرجيلة يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك السل.

وأضاف الطبيب أيضًا إن العلماء يدرسون الآن تأثير السجائر الإلكترونية على الرئتين وقريبا قد نتعرف على الاستنتاجات.

في وقت سابق، أشار كابين إلى أن التدخين، وتعاطي الكحول، وكذلك تناول اللحوم الحمراء ونمط الحياة يمكن أن يؤثر على تطور سرطان الرئة، كما أدرج الطبيب البيئة في قائمة العوامل التي تؤثر على تطور أمراض الأورام.

وأظهرت دراسة أمريكية حديثة أن من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، كان الشباب المدخن للسجائر الإلكترونية أكثر عرضة للإصابة بالمرض وذلك بمعدل "خمس مرات أكثر من غيرهم".