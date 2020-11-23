في هذا الموعد... العالم يشهد حدثا فلكيا لم يقع منذ 800 عام

أعلن علماء فلك أن كوكبي المشترى وزحل، سوف يصبحان أكثر قربا من بعضهما في 21 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو أمر لم يحدث منذ 800 عام.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الكوكبين شرعا في الاقتراب بعضهما مكن بعض، منذ الصيف الماضي، وأنه من المرتقب أن يظهرا في وقت لاحق، وقد صارت المسافة الفاصلة بينهما أقل من مسافة القمر الكامل.

وأوضحت أن الكوكبين سيبلغان هذه الدرجة من القرب، عقب غروب الشمس، وقت حدوث الانقلاب الشتوي.

وينتظر أن يكون هذا المشهد مرئيا من أي نقطة على كوكب الأرض، إلا أن المتواجدين عند خط الاستواء سيصبحون أكثر قدرة على رصده.

ولن يعود الكوكبان إلى الاقتراب من بعضهما بهذه الدرجة، إلا في عام 2080، وفي ذلك الوقت سيكون الكوكبان في نقطة أعلى من الأرض، وستكون رؤيتهما ممكنة لمدة أطول.

وفيما بعد، لن يحدث التقارب بهذا الشكل بين الكوكبين، مرة أخرى، إلا في عام 2400، أي بعد نحو 4 قرون.

من جانبه، قال الباحث في علم الفلك في جامعة رايس في ولاية تكساس الأمريكية، باتريك هارتيغان، إن الاقتراب بين هذين الكوكبين حدث نادر.

واعتبر أن هذا الاقتراب يعد حدثا استثنائيا، نظرا إلى درجة القرب الكبيرة المرتقبة في ديسمبر المقبل.