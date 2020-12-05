العلماء يكتشفون طفرة محيرة لفيروس كورونا

وفقا للأطباء، تم العثور على طفرة محيرة في فيروس كورونا في كل من هولندا والدنمارك. وفقا لموقع "Nature".

وأجرى علماء من المملكة المتحدة، في وقت سابق، اختبارات جماعية بين سكان البلاد، بحثًا عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا.

وبحسب موقع "إمبريال كوليدج لندن" اتضح أنه بمرور الوقت، لا تزداد نسبة السكان الذين لديهم أجسام مضادة، بل على العكس من ذلك، تتناقص، ويفقد أولئك الذين أصيبوا بـ"كوفيد-19" دون أعراض الأجسام المضادة بشكل أسرع.

ووفقا للمؤلفين، أن الاستجابة المناعية للأشخاص لـ"كوفيد-19" تتراجع بسرعة كبيرة، حيث تفقد الأجسام المضادة بسرعة خاصة من قبل المصابين بأمراض عديمة الأعراض، وكذلك كبار السن: في الأشخاص من الفئة العمرية من 18 إلى 24 عامًا، فيما استمرت الأجسام المضادة لفترة أطول بكثير مما كانت عليه في مجموعة 75 عامًا فما فوق.

يشار إلى أن الباحثين اكتشفوا في وقت سابق أن الأجسام المضادة للسارس-CoV ارتفعت إلى ذروتها في 4 أشهر، وظلت عند مستويات يمكن اكتشافها لمدة عامين في المرضى الذين تم شفاؤهم، ومن ناحية أخرى، لا يمكن الكشف عن عدوى MERS إلا جزئيا عن طريق الاختبارات المصلية.