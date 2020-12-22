طبيبة روسية: الاكتئاب المزمن والتوتر يلعبان دورا مهما في تغيير لون الشعر نحو الرمادي

الشعر الرمادي هو أحد علامات الشيخوخة الظاهرة، لكن هناك أيضا ظاهرة الشيب المبكر، وغالبا ما يرتبط هذا الأمر بالعوامل الوراثية، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تشير هذه الظاهرة إلى مشكلات صحية يعاني منها الشخص.

قالت الطبيبة الاختصاصية في علم الشعر، أولغا كوكاس، في حوار لها على قناة "مير 24" الروسية، إن "الشعر الرمادي ومنذ زمن طويل يعتبر علامة على الشيخوخة. يظهر عادة بعد سن الأربعين، في شكل من 1 إلى 5 شعيرات رمادية، لكن الآن ألاحظ بشكل متزايد أن هذه الأعراض تزداد بين فئة الشباب".

وتابعت: "هناك فئة تعاني من الشيب المبكر نتيجة لعامل الوراثة، وفي هذه الحالة يبقى قبول الشعر الرمادي أو تغيير لونه عند مصفف الشعر أمر عادي".

لكن إذا لم يكن الشيب المبكر مرتبطا بالوراثة، هنا يجب علينا أن نفهم أن الاكتئاب المزمن وعامل التوتر يلعبان دورا مهما في تغيير لون الشعر نحو الرمادي.