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    الأكل الصحي، إنقاص الوزن، الأكل الدسم، زيادة الوزن، رياضة

    خبير روسي: قاعدة واحدة تجعل تناول الطعام ليلا لا يسبب السمنة

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    لطالما ارتبط مفهوم تناول الطعام في الليل بأمراض زيادة الوزن والسمنة، ما جعل الأشخاص يحاولون الالتزام بتناول وجباتهم في وقت معين من اليوم، وتفادي استهلاك الطعام في ساعات الليل المتأخرة.

    موسكو- سبوتنيك. لكن وفقا للدراسات العلمية، فإن توقيت الوجبة لا يحدث فرقا في إنقاص الوزن، طالما أن الشخص يتناول القدر المحدد واللازم له من السعرات الحرارية.

    فقد تحدث خبير الأغذية، الطبيب الروسي، فيليب كوزمينكو، أمس في حوار له مع وكالة "سبوتنيك" حول إمكانية تناول الطعام قبل النوم، دون التعرض لخطر الإصابة بالسمنة. وذلك باتباع قاعدة واحدة بسيطة.

    قال كوزمينكو: إن " الفرد يحتاج إلى التحكم في استهلاكه اليومي للسعرات الحرارية، ولا يهم أي وقت يتم فيه تناول الغذاء واستهلاك هذه السعرات".

    وأوضح الطبيب كوزمينكو، بأن حاجة الجسم للسعرات الحرارية الضرورية لا علاقة لها بالوقت الذي يتم استهلاكها فيه، فالأهم أن يكون الشخص مرتاحا ويوفر لجسمه السعرات الحرارية اللازمة (2000 سعرة حرارية للمرأة و2500 سعرة حرارية للرجل في اليوم).

    وتابع: "إذا أحس الشخص براحة، وهدوء أثناء النوم ويستطيع الاستيقاظ بحيوية ونشاط في الصباح، فإن تناول الطعام في الليل ليس مضرا، فقط يجب على الشخص أن يحسن توزيع السعرات الحرارية اللازمة للجسم على مدار اليوم".

    امرأة تختار وجبة طعام
    © Depositphotos / Krakenimages.com
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    وأضاف: "يعتمد اختيار النظام الغذائي على الخصائص الفردية للكائن الحي، ويجب على الجميع اختيار ما يناسبه شخصيا".

    ونصح خبير التغذية، كوزمينكو الذين لا ينامون جيدا بتناول كوب من الزبادي أو اللبن الرائب أفضل لهم من الأكل. كما أكد أن تحديد النظام الغذائي يعتمد على الشخص، وعلى شعوره بالراحة إذا اتبعه.

    وقال "إذا كنت لا تنام جيدا على معدة ممتلئة، فمن الأفضل أن تنام وأنت جائع".

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    الأكل ليلا, السمنة, روسيا
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