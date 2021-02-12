"آبل" تكشف عن رقم قياسي حققته ساعاتها الذكية

وأوضح التقرير المنشور في موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن عدد مستخدمي ساعات "آبل ووتش" وصل لأكثر من 100 مليون مستخدم.

وأظهر التحليل الشامل لساعات "آبل ووتش" شحنت أكثر من 100 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم.

ويشير هذا الرقم إلى أنه يشكل نسبة 10% فقط من مستخدمي "آيفون" النشطين حول العالم، والذين يصل عددهم نحو مليار مستخدم.

ووصلت ساعات "آبل ووتش" الذكية إلى هذا الرقم، على الرغم من أنه تم إطلاقها في عام 2015 فقط، وكان عام 2020، هو أكثر الأعوام إنعاشا لمبيعات تلك الساعات، والتي وصلت لأكثر من 30 مليون وحدة، وهو ما يزيد على أعوام 2015 و2016 و2017 مجتمعين.

وشكل السوق الأمريكي أكثر الأسواق رواجا لساعات آبل الذكية، بنسبة وصلت إلى 35% تقريبا.

ومن المرجح أن تزداد تلك الأرقام بصورة كبيرة خلال العام الجاري 2021 والعام المقبل 2022، بسبب سرعة تبني المستخدمين للبيئة التكنولوجية الجديدة.