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    دراسة تتوصل إلى السر وراء النقص المزمن للأكسجين لدى من ماتوا بسبب كورونا

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    كشفت دراسة حديثة عن وجود نسبة كبيرة من ميكروثرومبوس في الشعيرات الدموية للمرضى، الذين ماتوا من آثار فيروس كورونا، وهو ما تسبب في عدم حصول الدماغ على ما يكفي من الأكسجين.

    ووفقا لمجلة "جاما نيرولوجي" "JAMA Neurology" بالنسبة للدراسة، تم أخذ عينات الأنسجة من خمسة مرضى مسنين ماتوا بسبب شكل حاد من مرض فيروسي، بعدما وافقت مجالس المراجعة المؤسسية في جامعة جونز هوبكنز والجنرال ماس بريغهام على هذه الدراسة مع موافقة أقرب أقرباء كل مريض على استخدام الأنسجة للبحث.

    وأضافت المجلة أن جميع المتوفين عانوا من ارتباك ومشاكل في الذاكرة وأعراض أخرى تدل على ضعف نشاط الدماغ.

    دماغ - مخ
    © CC BY-SA 2.0 / A Health Blog / Exercise Plays Vital Role Maintaining Brain Health
    الأطباء يكشفون عن إمكانية حدوث مشاكل في الذاكرة بعد كوفيد-19
    نتيجة لذلك، وجد أنه في الشعيرات الدموية لجميع المتوفين كانت هناك آثار نقص مزمن في الأكسجين، وكذلك تراكمات من خلايا النواء "خلايا الدم المسؤولة عن إنتاج الصفائح الدموية"، الخلايا التي تشكل أساس تجلط الدم.

    كما لاحظ العلماء أن المرضى المصابين بأشد أشكال العدوى، فإن تأثير فيروس كورونا لا يقتصر على خلايا الرئة فحسب، بل يمكنه أيضا اختراق بعض الأجسام التي تعيش في أنسجة الجسم الأخرى، كما يؤثر على خلايا الدماغ.

    هذا وأخبر أطباء الأعصاب قناة "إر بي كي" الروسية، في وقت سابق، عن زيادة عدد المرضى الذين يعانون من شكاوى من ضعف الذاكرة، وتركيز الانتباه بعد الإصابة بفيروس كورونا.

    أكد الجراح ومعالج إعادة التأهيل كونستانتين ليدوف أن عدد هذه الإفادات زاد في الخريف.

    قال يفغيني سيردكين، رئيس قسم الأعصاب في المستشفى السريري المركزي رقم 1 التابع لخطوط السكك الحديدية الروسية: "فيما يتعلق بمشاكل التوجيه في الزمان والمكان، فضلاً عن ضعف الوظائف المعرفية بشكل عام، فإن هذا أمر شائع للأسف".

    قال ألكسندر كوماروف، الطبيب في مركز دوفيري لإعادة التأهيل: "النقطة الثانية هي السمية العصبية (ضعف الحركة، الوظائف الحسية، الحالة العاطفية، الوظائف التكاملية للدماغ). تأثير الإصابة بفيروس كورونا".

    يتم التأكيد على أن ضعف وظائف الرئة، والذي يظهر مع فيروس كورونا، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى أمراض في الجهاز العصبي. لا تستطيع رئتا المريض الضعيفة أداء وظيفتها بشكل كامل وتزويد القشرة الدماغية بالأكسجين.

    ينصح رستم غايفوتدينوف، الأستاذ المساعد في قسم طب الأعصاب وجراحة الأعصاب، جامعة كي غي إم أو، بتجنب الإجهاد لمحاربة عواقب المرض، وتناول مجمعات الفيتامينات والمعادن التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامينات ب والمغنيسيوم والزنك.

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    الكلمات الدلالية:
    تدمير الدماغ, فيروس كورونا, الدم, دراسة
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