تحذير طبي: هذا ما يحدث لو أصابك حرقان في العين لأكثر من 3 أيام

أطلقت تقارير صحفية عالمية تحذيرات طبية من إصابة أي شخص بحرقان في العين لأكثر من 3 أيام متتالية.

نشرت وكالة الأنباء الألمانية تقريرا عن الرابطة الألمانية لأطباء العيون، قولهم إن الشعور بحرقان العين لأكثر من 3 أيا متتالية، يدق ناقوسا خطيرا، ويتطلب استشارة طبية عاجلة.

وقالت الرابطة: "حرقان العين، غالبا ما يرجع إلى إجهاد في العين، بسبب الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات الإلكترونية مثل الكمبيوتر أو الهاتف المحمول أو التلفاز".

وتابعت بقولها "كما يمكن أن يحدث حرقان العين، بسبب دخول جسم غريب في العين، مثل الشامبو خلال الاستحمام أو ماء حمام السباحة".

واستمرت الرابطة "كما يمكن أن يكون حرقان العين، بسبب جفاف العين لارتداء العدسات اللاصقة على سبيل المثال، أو لإصابة العين بالحساسية تجاه مختلف أنواع المنتجات مثل حبوب اللقاح أو الغبار المنزلي أو شعر الحيوانات أو تجاه أنواع معينة من الأدوية والمسكنات".

وأتمت الرابطة قولها "لكن استمرار حرقان العين لأكثر من 3 أيام متتالية، يعني تفاقم تلك الحالة، التي قد تتطور لأعراض أكثر خطورة على العين، ما يستجوب تدخلا طبيا عاجلا".