خبراء يقيمون خطورة السكن في الطوابق العليا على الصحة

لا توجد مخاطر للسكن على ارتفاعات عالية على صحة الإنسان، وهذا الرأي خاطئ ولم تؤكده البحوث الطبية، وفقا لخبراء.

أشار مدير االشركة الطبية "Invitro-Moscow"، دميتري كوندراتييف، إلى أن وجهة النظر القائلة بأن العيش في ناطحات السحاب يحتمل أن يكون خطرا تتم مناقشتها بشكل دوري من قبل البناة والأطباء. السؤال مهم بسبب الاختلاف في الضغط الجوي.

وفقا له، فإن فرق الارتفاع من 200 إلى 300 متر فوق مستوى سطح الأرض، وهذا الارتفاع هو الذي يناقشه الخبراء، لا يؤثر على أنظمة جسم الإنسان.

وحسب مستشار المدير العام لمؤسسة "سكولكوفو" الطبية، لا يوجد ارتباط بين صحة نظام القلب والأوعية الدموية والسكن في الطوابق العليا.

وقال لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت نفسه، يمكننا أن نفترض أن سكان الطوابق السفلية يتمتعون بصحة قلب أفضل، وبالتالي زيادة متوسط ​​العمر المتوقع. يستخدمون المصعد بشكل أقل، ويظل صعود الدرج تمرينًا رائعًا".

كما أضاف، يمكن أن تظهر الفروق الدقيقة إذا تم تشييد المبنى بالفعل في المرتفعات، حيث يكون الضغط الجوي أقل، لكن مثل هذه المشاريع نادرة للغاية.