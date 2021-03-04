انفجار نموذج أولي من صاروخ "سبيس إكس" بعد نجاح هبوطه بدقائق... فيديو

أطلق النموذج الأولي للصاروخ، يوم الأربعاء، على ارتفاع 10 آلاف كيلومتر ثم عاد إلى الأرض، لكن الصاروخ انفجر بعد حوالي ست دقائق من هبوطه.

THE STARSHIP HAS LANDED pic.twitter.com/SX5dz9QUGp — Everything SpaceX (@spacex360) March 3, 2021

يعتبر الإطلاق التجريبي ناجحًا لأن الهدف كان جمع معلومات حول كيفية عمل لوحات التحكم في الصاروخ عندما يكون أفقيًا أثناء سقوطه على الأرض.