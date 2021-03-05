دراسة: الإصابة بسلالة جنوب أفريقيا يولد مناعة ضد باقي سلالات كورونا

كشفت دراسة أولية أن الإصابة بسلالة جنوب أفريقيا المتحورة لفيروس كورونا، تحمي الإنسان من بقية السلالات المتحورة للفيروس.

وبحسب موقع إذاعة "مونت كارلو"، اليوم الجمعة، فإن الدراسة التي أجريت في جنوب أفريقيا ما زالت قيد التقييم.

لكن الأبحاث الأولية مثلت مصدر ارتياح للباحثين، حيث أثبتت أن الاشخاص الذين أصيبوا بالسلالة المتحورة التي انتشرت في جنوب أفريقيا، يملكون مناعة أكبر لمواجهة بقية السلالات المتحورة للفيروس.

وأجرى الدراسة مجموعة علمية كانت وراء اكتشاف هذه السلالة المتحورة من فيروس كورونا. ونفذت المجموعة تجارب على ما يزيد عن خمسين شخصا أصيبوا بالسلالة المتحورة للفيروس.

وأظهرت النتائج أن أجسام الأشخاص الذين خضعوا للتجارب اكتسبت مناعة ضد النسخة الأولى من الفيروس، وقد تكون تحصنت ضد أي سلالة أخرى من الفيروس.

وتبيّن أن الأجسام المضادة التي ولدتها سلالة جنوب أفريقيا المتحورة كانت فعالة بنسبة 100% ضد السلالة المتحورة البرازيلية.