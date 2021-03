العثور على أقدم أثر حيوان مائي عمره 480 مليون سنة في المغرب

ويعتبر نجم البحر هو "الحلقة المفقودة" بين الكائنات الزهرية الحديثة وجميع نجوم البحر الحية في كوكب الأرض، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال خبراء من جامعة كامبريدج البريطانية، إن "الحفرية التي تم اكتشافها من داخل ما يسمى بالصخر الزيتي في سلسلة جبال الأطلس الصغير في المغرب، هي أقدم أثر للحيوان المائي نجم البحر، والذي يعود تاريخه إلى فترة ما يسمى بحدث "أوردوفيشي للتنوع الحيوي" عندما توسعت الحياة فجأة.

وقال الباحثون إن "الأحفورة السابقة لأقدم عينة من نجم البحر كان أصغر بـ 50 مليون سنة".

