"تويتر" تتيح ميزة "فائقة الدقة" لهواتف ""أندرويد" و"آيفون"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التدوين المصغر "تويتر" تتيح حاليا ميزة وصفت بأنها "فائقة الدقة" على هواتف "أندرويد" و"آيفون".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "تويتر" تسمح بتحميل صور فائقة الدقة من نوع "4 كى" المحملة من تطبيقات الهاتف المحمول الأخرى.

Have a collection of higher res photos waiting to be shared? We’re testing ways for you to upload and view 4K images on Android and iOS.



If you're in the test, update your high-quality image preferences in “Data usage” settings to get started. pic.twitter.com/EgW5fsb8Z8 — Twitter Support (@TwitterSupport) March 10, 2021

​ويمكن تحديث "تويتر" الجديد من تحميل صور عالية الجودة، بدقة تصل إلى 4096×4096 بيكسل، بدلا من دقة الصور "2 كى" بمعدل 2048×2048 بيكسل.

ولتتمكن من الحصول على تلك التقنيات الجديدة، تحتاج إلى الانتقال إلى إعدادات والخصوصية الخاصة بحساب "تويتر"، ثم الذهاب إلى استخدام البيانات، واختيار أيقونة "تحميل صور عالية الجودة، والاختيار إما عن طريق بيانات الجوال والواي فاي أو الواي فاي فقط.