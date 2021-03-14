طبيبة أسنان تخبر كم مرة يمكن تناول الحلويات في الأسبوع

قالت طبيبة طبيبة تقويم الأسنان، ماريا بالاكيريفا إنه للحفاظ على الأسنان ينصح بتقليل تناول الحلويات. علاوة على ذلك، يُنصح بعدم تناول المصاصات على الإطلاق، لأنها تفسد المينا.

وذكّرت الطبيبة أنه بعد تناول الحلويات، عليك إما غسل أسنانك بالفرشاة أو شطف فمك.

وقالت الطبيبة في مقابلة مع "آر تي": "أهم شيء هو عدم وجود كربوهيدرات على الأسنان. لا يمكنني أن أوصي بغسل أسنانك بالفرشاة باستمرار بعد كل وجبة لأن حساسية المينا ستظهر".

وأضافت أن هناك أجهزة ري تنظف الأسنان بضخ الماء. أيضًا أنك بحاجة إلى تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل - في الصباح والمساء. ولا يجب تناول الحلويات أكثر من مرة في الأسبوع.

تساعد بعض الفواكه والخضروات في مكافحة البلاك. نصحت الخبيرة بتناول التفاح والفراولة في كثيرا. استخدام الليمون لهذه الأغراض غير مرغوب فيه - فالمينا، على العكس من ذلك، سوف تتلاشى بشكل أسرع.