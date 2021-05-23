5 حقائق حول فاكهة "خارقة" مهدور حقها

يتداول بعض الناس مجموعة من المعلومات المغلوطة، التي تتحول فيما بعد إلى ما يشبه الأساطير، حول عدد من الفواكه والخضروات، وطرحها كأنها خيار غذائي غير صحي، في حين أن كل ذلك لا يعبر عن الحقيقة بتاتا.

وتطرق موقع "تايمز نيوز ناو" لأحد تلك الفواكه المهدور حقها، ألا وهي فاكهة البابايا، التي يعتبرها البعض خيارا غير صحيا، بينما كل ذلك معلومات غير حقيقية بالمرة.

ورصد التقرير أبرز تلك الأساطير والخرافات المتداولة حول فاكهة البابايا، وحقيقة تلك الخرافات المرتبطة بها.

وجاءت تلك الخرافات المتداولة حول البابايا وحقيقتها على النحو التالي:

· الخرافة: كل لب البابايا وتخلص من البذور لأنها سامة

· الحقيقة:

يحب الجميع دوما اللب الداخلي الطري لثمار البابايا، ويتم التخلص من البذور، بسبب دعوى غير صحيحة بأنها سامة وغير صحية، ولكنها معلومة غير صحيحة تماما، لأن الخبراء يؤكدون أن تلك البذور غنية بالعديد من المغذيات الدقيقة الحيوية.

وأظهرت الدراسات أيضًا فوائد بذور البابايا، في الوقاية من السرطان ودورها البارز في صحة الكلى.

· الخرافة: البابايا تقدم قيمة غذائية منخفضة

· الحقيقة:

البابايا مصدر غني بالألياف وفيتامين سي ومضادات الأكسدة، التي يمكن أن تقدم فوائد صحية هائلة.

ويمكن أن يساعد فيتامين سي في تعزيز جهاز المناعة، الذي يعد حاجة أساسية أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ويمكن أن يساعد وجود اللايكوبين بكثرة في ثمار البابايا في تعزيز صحة القلب.

· الخرافة: يجب على النساء الحوامل تجنب البابايا

· الحقيقة:

هذه واحدة من أكثر الأساطير شيوعًا عن البابايا، الحقيقة حول هذا البيان صحيحة ولكنها في نفس الوقت كاذبة، حيث تعد البابايا الناضجة بالفعل خيارًا غذائيًا صحيًا للنساء.

ومع ذلك، يجب أن الحرص من مقطع أنه على البابا أن تكون "ناضجة"، لأن البابايا غير الناضجة هي مصدر لمادة اللاتكس التي يمكن أن تكون خطرة على النساء، لأنها يمكن أن تحفز المخاض المبكر بسبب تحفيز تقلصات الرحم، وهو ما يشكل خطورة على النساء الحوامل.

· الخرافة: البابايا تسبب الحساسية

· الحقيقة:

تعتبر حساسية اللاتكس ظاهرة شائعة، وتحتوي البابايا غير الناضجة على مادة اللاتكس، التي يمكن أن تسبب الحساسية لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه مادة اللاتكس، ومع ذلك، فإن البابايا الناضجة آمنة للأكل وهي خيار غذائي صحي.

· الخرافة: لا تأكل البابايا على معدة فارغة

· الحقيقة:

البابايا ممتازة لصحة الجهاز الهضمي، بسبب وجود إنزيم يسمى البابين، ويمكن أن يساعد في تحسين الأعراض مثل الانتفاخ والإمساك، هذا يعني أن البابايا خيار فطور صحي يمكنك تناوله على معدة فارغة بصورة صحية سليمة.