تأكيدات حول نية "تويتر" اقتباس تقنية من "فيسبوك"

أشارت تقارير صحفية عالمية إلى أن مصادر عديدة نقلت تأكيدات حول نية منصة التدوين المصغر الأشهر في العالم "تويتر" اقتباس تقنية جديدة من منافستها "فيسبوك".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن مصادر من داخل تويتر أكدت أنها تعمل بصورة جادة على إضافة تقنية ردود الفعل المختلفة على التغريدات مثل فيسبوك.

ولن يكون هناك بعد الآن علامة "الإعجاب" أو القلب المعتاد، بل ستضيف تويتر ردود فعل أخرى مثل الضحك أو السعادة أو الحزن أو الترقب بالإضافة إلى علامة الإعجاب التقليدية.

وبدأت تويتر في اختبار تلك التقنية بصورة سرية خلال الأسبوعين الماضيين، وتسعى لأن تدمجها بصورة رسمية في إصداري سطح المكتب والهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة.

وتأمل شركة تويتر أن تزيد تلك التقنية من شعبية منصاتها، خاصة وأنها تنوي أن تدمجها على مختلف أنواع التغريدات والخدمات التي تقدمها للجمهور.