طبيبة روسية تدرج 5 أطعمة سكرية منخفضة السعرات الحرارية

وأدرجت غونتشار خمس أنواع من الأطعمة ذات السكر المسموح بتناوله التي لا تضر الجسم كما الأطعمة المحلاة.
- المرتبة الأولى: قالت الخبيرة: "أما في المقام الأول فالفواكه غير المحلاة، مثل: التفاح واليوسفي والكيوي والبرتقال والجريب فروت (الزنباع)".
- المرتبة الثانية: وأضافت: "على الرغم من المذاق الحامض نسبيًا، فإن الكرز يحتوي على الكثير من السكريات البسيطة، لذا فهو موجود في المجموعة الحلوة الثانية".
- المرتبة الثالثة: أدرجت الاختصاصية الفواكه المجففة مثل: المشمش المجفف، الخوخ، التين، قائلة: إن "هذه الفواكه لديها مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم، أكثر من 50، لذلك لا يمكنك تناول الفواكه المجففة دون مراقبة أو بشكل مستمر".
وتابعت: "وهناك فواكه مجففة مستوى السكر فيها أعلى يتراوح بين 50 و60، وهي الموز والعنب والخوخ والكرز والبطيخ".
- المرتبة الرابعة: "تأتي حلوى الخطمي (المرشميلو) ومربى البرتقال والميرانغ، هذه المنتجات ليس هناك مزيج من السكريات البسيطة والدهون".
- المرتبة الخامسة: الشوكولاتة التي تحتوي على 99% من حبوب الكاكاو وخالية من السكر، وقالت: إن "أولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا يمكنهم تناول شريحتين أو ثلاثة من هذه الشوكولاتة يوميا".
ونصحت الخبيرة باستبعاد أطعمة المجموعتين الخامسة والثانية على أولئك الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن، وقالت: "في هذه الحالة يسمح فقط بتناول الفواكه غير المحلاة".
وخلصت الخبيرة إلى أنه "في حالة وجود تشخيصات مرضية لدى الشخص مثل: التهاب المعدة وأمراض الحصوة والتهاب البنكرياس، يمكن تناول الحلويات من المجموعة الرابعة لأنها لا تهيج أعضاء الجهاز الهضمي، مثل: مربى البرتقال وحلوى الخطمي (مارشميلو)".
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