ألمانيا تفتح تحقيقا ضد شركة "أبل" بسبب تضليلها العملاء

فتحت السلطات الألمانية تحقيقا، اليوم الاثنين، ضد شركة "أبل" الأمريكية، بتهمة تضليل عملائها.

وأوضحت وكالة "فرانس برس" أن التحقيق يستهدف أبل، بسبب ممارستها المناهضة للمنافسة، حيث أصبح صانع هواتف "آيفون" رابع عملاق تقني أمريكي يتعرض لمثل هذه التحقيقات الألمانية

وقال أندرياس موندت، رئيس مكتب كارتل الفيدرالي الألماني للتحقيقات: "سيكون التركيز الرئيسي للتحقيق هو تشغيل متجر التطبيقات، لأنه في كثير من الحالات، ويُمكِّن أبل من التأثير على الأنشطة التجارية لأطراف ثالثة".

وكانت شركة "أبل" الأمريكية قد دفعت في وقت تسوية بـ"ملايين الدولارات" لمرأة، بعد أن قام بعض فنيي الإصلاح التابعين لها بتسريب صور فاضحة لها على شبكة الإنترنت.

وبحسب صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية، فقد قامت المرأة التي تدرس في جامعة أوريغون بإرسال هاتفها "آيفون" إلى منشاة "بتراغون" في سكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية من أجل إصلاحه، إلا أن الفنيين هناك اطلعوا على محتوى الجهاز، وكان من بينه محتوى فاضح يشمل صورا ومقطع مصور منذ عام 2016.