العثور على نيزك أقدم من الأرض... صور

تم العثور على قطعة صغيرة من الحجر وجدت في حقل في "جلوسيسترشاير" غربي إنجلترا، أكد العلماء أنها عبارة عن نيزك قديم.

يقدر العلماء عمره بـ 4.6 مليار سنة. إنه أقدم نيزك موجود على الأرض اليوم. عمر الكوكب نفسه 4.54 مليار سنة. تم الإبلاغ عن الاكتشاف في بيان صحفي صادر عن جامعة لوبورو.

وفقًا للعلماء، فإن هذا الحجر الصغير، والذي عثر عليه أحد سكان لوبورو، وهو موظف في منظمة الأبحاث الفيزيائية الفلكية في إيست أنجليا (EAARO) ديريك روبسون، هو قطعة من الحطام الفضائي المتبقي بعد تكوين كواكب المجموعة الشمسية.

يُعتقد أنه وصل إلى الأرض من حزام الكويكبات الواقع بين مداري المريخ والمشتري.

Обломок камня, найденный в поле в графстве Глостершир на западе Англии, оказался древнейшим метеоритом. Его возраст оценивают в 4,6 миллиарда лет, при этом возраст самой Земли — 4,54 миллиарда лет https://t.co/jWddEU56i9 pic.twitter.com/V8wrldrmeJ — РИА Новости (@rianru) July 21, 2021

​الآن يدرس باحثون من جامعة لوبورو، جنبًا إلى جنب مع زملائهم من إيارو، بنية وتكوين النيزك، الذي سمي "Winchcombe" على اسم القرية التي تم العثور عليه بالقرب منها.

يأمل العلماء في العثور على إجابات لأسئلة حول العمليات التي حدثت في بدايات النظام الشمسي، وربما حول أصل الأرض والحياة عليها.

يستخدم العلماء تقنيات مثل المجهر الإلكتروني لدراسة مورفولوجيا السطح بمقياس ميكرون ونانومتر، بالإضافة إلى التحليل الطيفي الاهتزازي وانحراف الأشعة السينية، والتي توفر معلومات مفصلة حول التركيب البلوري والمراحل الكيميائية والتفاعلات الجزيئية للمادة.

وفقًا للمؤلفين، تشبه مادة النيزك الخرسانة ضعيفة الترابط، وتتكون من جزيئات وغبار، لم تتعرض أبدًا لتصادمات كونية قوية، أي أنها لم تشارك في تكوين أجسام كوكبية أولية.

قال أحد المشاركين في الدراسة، شون فاولر، المتخصص في الفحص المجهري البصري والإلكتروني في مركز دراسة المواد بجامعة لوبورو، في بيان صحفي: "الهيكل الداخلي هش، ومسامي، ومتشقق، هذا يعني أنه كان وراء المريخ، ولم يمسه أحد قبل إنشاء أي من الكواكب. هذه فرصة نادرة لاستكشاف قطعة من ماضينا البكر".

يتكون الجسم الرئيسي للنيزك من معادن مثل الزبرجد الزيتوني وسيليكات الألواح مع شوائب معدنية تسمى الغضروف.

وأكد فاولر: "لكن تكوينه يختلف عن أي شيء يمكن العثور عليه هنا على الأرض، ومن المحتمل أنه لا يشبه أي نيازك أخرى وجدت سابقًا".