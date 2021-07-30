دراسة: متغير دلتا ينتج حملا فيروسيا مماثلا لدى المطعمين وغير المطعمين

قالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، يوم الجمعة، إن سلالة "دلتا" من فيروس كورونا تنتج حملا فيروسيا مماثلا لدى الأشخاص المطعمين وغير المطعمين إذا ما أصيبوا بالعدوى.

وأظهرت دراسة جديدة للمراكز، أجريت على 469 حالة إصابة بكوفيد -19 خلال الفترة من 3 إلى 17 يوليو، أن إجمالي 346 حالة، أي نحو 74 في المئة، نقلوا العدوى على الرغم تطعيمهم بالكامل.

وقالت روشيل والينسكي، مديرة المراكز، إن الدراسة أظهرت أن الإصابة بدلتا أدت إلى ارتفاع مماثل في الحمل الفيروسي لـ(سارس-كوف-2) بين الأشخاص المطعمين وغير المطعمين.

وأوضحت "يشير الحمل الفيروسي المرتفع إلى زيادة خطر انتقال العدوى، ما أثار مخاوف من أنه، على عكس المتغيرات الأخرى، يمكن أن ينقل الأشخاص المطعمون المصابون بدلتا الفيروس".

وأضافت أن هذه النتيجة مثيرة للقلق، واكتشاف محوري أدى إلى توصية المراكز بإعادة إرتداء الكمامات مرة آخرى بالنسبة للأشخاص المطعمون ضد الفيروس.