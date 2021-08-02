تعرف على فوائد بذور الشيا السحرية وما تفعله بجسم الإنسان

يصف الكثير من الباحثين والخبراء بذور الشيا بأنها من الأعشاب الطبيعية السحرية، التي تحمل قدرا هائلا من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، وهو ما نسعى للتعرف عليه في هذا التقرير.

ما هي بذور الشيا

قبل أن نعدد فوائد بذور الشيا الصحية علينا أن نعرف ما هي بذور الشيا أصلا، ومتى ظهرت لأول مرة، وأين تنمو بشكل أساسي.

توصف بذور الشيا بأنها نوع من البذور الإسبانية، ظهرت لأول مرة في المكسيك.

يوجد مسميات عديدة لبذور الشيا، حيث يطلق عليها اسم القصعين الإسباني، والمريمية الإسبانية أو القصعين الكولومبي.

يبدو مظهر بذور الشيا الرئيسي، كبذور بيضاوية الشكل، يتراوح لونها بين الأبيض والرمادي ولها بقع سوداء اللون.

يبلغ قطر بذور الشيا نحو 1 ميلليمتر فقط، وتوصف بأنها من بذور ماصة للماء، حيث يزداد وزنها 12 مرة بمجرد امتصاصها الماء.

استخدامات بذور الشيا

توجد استخدامات عديدة لبذور الشيا، لكن أبرزها جاء على النحو التالي:

1. نسيج هلامي

تكون طبقة من الصمغ، التي تعطيها نسيجا هلاميا مميزا يذخل في صناعة عدد كبير من الأطعمة والمشروبات.

2. داخل الطعام

تدخل في مختلف أنواع الأطعمة الأخرى ويمكن تناولها بأكثر من طريقة والاستفادة من فوائدها الصحية المميزة، مثل أن توضع داخل الزبادي أو حبوب الإفطار والتورتيلا والخبز.

3. تناولها مباشرة

يمكن بعد نقعها في الماء إما تناولها مباشرة أو مزجها في أي نوع عصير محبب لك.

4. زيت بذور الشيا

يستخدم زيت بذور الشيا منذ العصور القديمة في علاج عدد هائل من الأمراض، ولكن أحدث الدراسات اكتشفت فعاليته المذهلة في ضبط اضطراب ضربات القلب، وتقليل خطر الإصابة بما يطلق عليه اضطراب النظم القلبي، خاصة وأنه يحتوي على عدد من مضادات الأكسدة مثل فيتامين ه، والستيرول النباتي والكاروتينات المثالية لتحسين صحة القلب.

تاريخ بذور الشيا

تمتلك بذور الشيا تاريخا كبيرا في حضارات أمريكا الوسطى القديمة، مثل حضارات المايا والأزتيك، وكانت تستخدم في علاج الكثير من الأمراض بتلك الحضارات.

وذكرت كتب التاريخ أن بذور الشيا السوداء كانت تستخدم في حضارة المايا كقربان للحكام، فيما كانت تستخدم بذور الشيا البيضاء كمصدر هائل للطاقة للناس، وكان يستخدمها المحاربون دوما قبل خوض المعارك الكبرى.

وكانت بذور الشيا أيضا طعاما رئيسيا في حضارة الأزتيك، حيث يعتقد حينها الناس أنها نبات مقدس باعث على الطاقة، حتى أنها غلبت شعبية نباتي الذرة والفاصوليا في تلك الحقبة الزمنية.

المحتوى الغذائي داخل بذور الشيا

أورد موقع "ميديكال نيوز توداي" الطبي المتخصص المحتوى الغذائي المميز الموجود داخل 100 غرام من بذور الشيا، الذي جاء على النحو التالي:

6% ماء

42% كربوهيدرات

16% بروتين

31% دهون

20% مما يحتاجه الإنسان يوميا من فيتامينات بي

54% من الاحتياجات الإنسان يوميا من الثيامين

59% مما يحتاج الإنسان يوميا من النياسين

14% من الاحتياجات اليومية من الريبوفلافين

12% من الاحتياجات اليومية من حمض الفوليك

63% من الاحتياجات اليومية من الكالسيوم

62% من الاحتياجات اليومية من الحديد

91% من الاحتياجات اليومية من المغنسيوم

136% من الاحتياجات اليومية من المنغنيز

123% من الاحتياجات اليومية من الفسفور

9% من الاحتياجات اليومية من البوتاسيوم

46% من الاحتياجات اليومية من الزنك

مصدر للدهون غير المشبعة بنسبة 26% من الاحتياجات اليومية حمض اللينوليك

56% من الاحتياجات اليومية من حمض اللينولينيك

ملعقتان يمكنهما تحقيق النسبة الكاملة التي يحتاجها الإنسان من الألياف القابلة للذوبان

shutterstock فوائد بذور الشيا

أهم فوائد بذور الشيا على صحة الأنسان

1. مصدر رئيسي للعناصر الغذائية

تعد بذور الشيا مصدرا رئيسيا لعدد كبير من العناصر الغذائية الرئيسية، التي يحتاجها جسم الإنسان، والتي من أبرزها أحماض أوميغا 3 والكربوهيدرات والبروتين والألياف الغذائية المفيدة، بالإضافة إلى احتوائه على قدر هائل من مضادات الأكسدة والكالسيوم، وعدد كبير من المعادن.

2. تساعد على إنقاص الوزن

تعتبر بذور الشيا تساعد علي إنقاص الوزن وتعتبر وسيلة مثالية وعدم الحصول على الكثير من الدهون، بسبب احتوائه على قدر كاف من الألياف الغذائية القابلة للذوبان، والتي تساعد على زيادة الشعور بالشبع والسيطرة على الجوع.

ولذلك ينصح خبراء التغذية العلاجية، للراغبين في إنقاص وزنهم، بضرورة إضافة بذور الشيا إلى وجبات الإفطار أو مختلف الوجبات اليومية وحتى اللبن والحلويات.

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3. الوقاية من الإصابة بالسكري

كشفت دراسات علمية حديثة أن تناول بذور الشيا بانتظام، تساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكري، كما أنه أيضا مثاليا بالنسبة لمرض السكري، حيث أنه لا يساعد على ارتفاع نسب السكر في الدم لديهم بصورة سريعة.

ويوصي الأطباء باعتماد فكرة استخدام بذور الشيا في الخبز كبديل عن الخبز الأبيض، لأنه من ضمن الحبوب الكاملة، التي يساعد استخدامها في تقليل نسب السكر في الدم بعكس الدقيق الأبيض.

علاوة على ذلك، احتواء بذور الشيا على عدد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة العديدة، يجعله خيارا غذائيا متكاملا جيدا.

4. مصدر للطاقة للرياضيين

بسبب احتواء بذور الشيا على نسب مرتفعة من أحماض "أوميغا 3"، فإنه يكون مصدرا رئيسيا للطاقة بالنسبة للرياضيين ومن يمارسون الأعمال الشاقة التي تستمر لأكثر من 90 دقيقة كاملة، ويساعد على أدائهم أعمالهم بكفاءة مذهلة. بذور الشيا تساعد علي تخفيف التوتر والإجهاد.

5. مثالية لمرضى ضغط الدم

تساعد عمليات الاستهلاك المنتظم لبذور الشيا على ضبط ضغط الدم لدى الكثير من الناس، خاصة مرضى ارتفاع ضغط الدم، ويعمل على منع تدهور حالاتهم الصحية.

6. علاج للمصابين بـ"متلازمة الأيض"

يعرف مرض "متلازمة الأيض"، الذي يعاني الشخص من خلال بسوء في عمليات الهضم، وعدم حصوله على المواد الغذائية المفيدة من الطعام، والتي ترتبط بصورة كبيرة بإصابته بأمراض القلب والأوعية الدموية، والمرتبطة أيضا بإصابة الأشخاص بعدم القدرة على تحمل الغلوكوز، ولذلك يكون استهلاك بذور الشيا لهم أمرا مثاليا لعلاج تلك الحالات.

7. تمنع هشاشة العظام

تحتوي بذور الشيا على نسب مرتفعة من الكالسيوم والفسفور والزنك، وكلها عناصر غذائية تساعد بصورة كبيرة على تقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام المرتبطة بتقدم العمر، خاصة لدى النساء.

كما أنه ينصح النباتيين بشكل عام، الذين لا يحصلوا على القدر الكاف من الكالسيوم من الألبان باستخدام بذور الشيا كبديل للحصول على الكالسيوم والمعادن الأخرى اللازمة لبناء العظام.

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8. تحسين الإدراك ورفع المناعة

ينصح الأطباء بإدخال بذور الشيا في الوجبات اليومية لدى الأطفال، لأنه يساعد على نمو أجسامهم وتحسين عمليات إدراكهم، لأنه تحسن من امتصاص الجسم للفيتامينات والمعادن اللازمة، وترفع من قوة الجهاز المناعي لديهم، وتقلل من إصابتهم بالأمراض.

9. تحسين صحة القلب

تحتوي بذور الشيا على قدر كبير من الألياف، التي تمكن جسم الإنسان من التخلص بسهولة من الدهون الزائدة، وهو ما يمنع من ترسبها على الأوعية الدموية، وبالتالي يمنع تكون الجلطات الدموية داخل الأوعية الدموية أو الشرايين، ويقلل فرص الإصابة بمختلف الأمراض القلبية وفي الأوعية الدموية ويقلص من إمكانية التعرض للسكتات القلبية أو الجلطات القلبية.

أضرار بذور الشيا

كما أنه لكل شيء فوائد، فإن الإكثار منها أو تناولها بطريقة خاطئة يمكن أن يتسبب في أضرار بالغة للإنسان، وجاءت أبرز أضرار بذور الشيا على النحو التالي

1. حساسية

ينصح الأطباء كل من يعاني من حساسية بذور الشيا أو كافة الحبوب المشابهة لها مثل بذور السمسم أو الخردل، بالتوقف عن تناولها فورا.

2. سيولة الدم

يوجه دوما أطباء القلب كافة المرضى الذين يتناولوا أدوية لضغط الدم أو لسيولة الدم، بالتوقف عن تناول بذور الشيا، بسبب تأثيراته المباشرة على سيولة الدم، ولذلك ينبغي أن يتم ضبط تناولها ضمن نظام غذائي منضبط يحدده الطبيب بنفسه.

3. سرطان البروستاتا

تحتوي بذور الشيا على حمض ألفا اللينولينيك، وكشفت بعد الدراسات أن استهلاك كميات كبيرة جدا من ذلك الحمض يمكن أن تزيد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، لذلك يجب أن تكون الكمية التي يتناولها الذكور بشكل خاص معتدلة من بذور الشيا.

4. الأطفال

يوجه أطباء الأطفال دوما، بعدم تناول الأطفال الأصغر سنا بذور الشيا بصورة مباشرة من دون أن تدخل في أي وجبات أخرى، لأنهم قد يواجهون مشكلة في البلع قد تصل إلى حد الاختناق.

الأسئلة الشائعة حول بذور الشيا

هل بذور الشيا قابلة للهضم بالكامل؟

أكد الاتحاد الأوروبي أن بذور الشيا مصدر غذائي جيد، وأنها قابلة للهضم بالكامل، على عكس بذور الكتان، وحتى أنها لا تحتاج لأن تؤكل مطحونة، حيث يمكن أن يمتص الجسم كامل العناصر الغذائية الخاصة بها سواء تم تناولها جافة أو غير جافة أو كاملة أو مطحونة.

هل بذور الشيا في حد ذاتها تنقص الوزن؟

بذور الشيا في حد ذاتها لا تنقص الوزن، لكن الألياف التي تحتويها تساعد على زيادة الشعور بالشبع والامتلاء، وبالتالي عدم تناول وجبات أكثر من اللازم، وتقليل نسب الدهون لديهم ووقايتهم من أمراض القلب والأوعية الدموية.

هل تقلل بذور الشيا من امتصاص الكالسيوم في الجسم؟

فعلا كشفت دراسة علمية حديثة أن بذور الشيا تحتوي أيضا على حمض الفيتيك، الذي يقلل من امتصاص الكالسيوم في الجسم، ولكنه أيضا يحتوي على قدر كبير من الكالسيوم والفسفور والزنك الذي يحتاجه الإنسان، لذلك ينصح دوما بتناوله مع مصدر كالسيوم آخر مثل الألبان لزيادة نسب الكالسيوم الداخلة إلى جسم الإنسان.

هل بذور الشيا آمنة للحوامل أو المرضعات؟

لم تكشف دراسات علمية أي علاقة بين بذور الشيا والحمل، ولكن نظرا لأنها قد تقلل من امتصاص الكالسيوم، فلا ينصح بتناولها أثناء الحمل أول الرضاعة.