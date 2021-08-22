"غوغل" تحد من انتشار متاجر تطبيقات الجهات الخارجية على نظام تشغيل "أندرويد"

قررت شركة "غوغل" الأمريكية أن تقوض من انتشار متاجر التطبيقات للجهات الخارجية على نظام تشغيل "أندرويد" الخاص بها.

أوضح تقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن جوجل قررت أن توقف برنامج "تشغيل أندرويد" المميز، لبعض الشركات، الذي يتيح لهم أن يقدموا بعض الإضافات في البرنامج، مثل متاجر التطبيقات الخارجية بخلاف متجر "جوجل بلاي".

وأثار هذا القرار حفيظة عدد من الشركات، ما دفع بعضها إلى رفع دعوى قضائية، متهمين فيها "جوجل" بممارسة سياسات احتكارية ضد شركات كانت مبرمة اتفاقيات شراكة معهم.

وأشارت الدعوى القضائية إلى أن شركة جوجل تسعى إلى إخفاء سلوكها الأكثر تقييدًا والمانع للمنافسة من خلال تلك السياسات، من بين أمور أخرى، بما في ذلك في الاتفاقيات نفسها بند يقيد الموقعين من إصدار مثل تلك القرارات.

وستكون أكثر الشركات المتأثر بتلك القرارات الجديدة من غوغل" هما شركتي "إل جي" و"موتورولا"، بالإضافة إلى شركة "إيبك جيمز"، التي تم حظر لعبتها الشهيرة "فورتنايت" عن متجر "جوجل بلاي".