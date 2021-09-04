خبير يكشف أسباب التسمم بالمبيدات الحشرية المنزلية... فيديو

قدمت هيئة الغذاء والدواء السعودية مجموعة من النصائح لتجنب التسمم عند استخدام المبيدات الحشرية في المنزل.

جاء هذا في مقطع فيديو نشرته الهيئة بحسابها في موقع "تويتر"، تحت عنوان "دقيقة توعوية".

وقال بدر الهدلق أخصائي أول تقييم علمي في فيديو الهيئة إن المبيدات هي مواد كيميائية تلعب دورا هاما في مكافحة الآفات.

لسلامتك تجنب الأسباب التي قد تؤدي إلى التسمم بالمبيدات، واستخدم أدوات الوقاية الشخصية.#دقيقة_توعوية#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/fluGCEOWja — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) September 2, 2021

​وأوضح الهدلق أن أول الأسباب التي قد تؤدي إلى التسمم بالمبيدات الحشرية هو عدم اتباع التعليمات الموجودة على ملصق المبيد وتعليمات السلامة عند الاستعمال.

وأشار المتخصص العلمي إلى أن هناك أسبابا أخرى قد تؤدي إلى التسمم بالمبيد، منها الاستخدام الخاطئ له من خلال البقاء في موقع المبيد بعد استعماله، أو تخزين المبيدات في أماكن غير مؤمنة، كتركها تحت أشعة الشمس أو تركها في متناول الأطفال.

وأوضح أن انسكاب المبيد على الجلد أو العين بشكل مباشر قد يتسبب كذلك في التسمم بالمبيد الحشري.