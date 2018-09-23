احتجاج "مهين" يحدث في فرنسا

وتجاهل أصحاب محال آخرون بينهم روما ليبوف، الحائز على جائزة، الاحتجاج ووصفه بأنه "مهين".
وتزامن الاحتجاج مع مسيرة نظمها مئات من النباتيين والنشطاء في ميدان الجمهورية لجذب الانتباه إلى حقوق الحيوان ورفض استغلالها.
ويطالب نباتيون من دعاة حقوق الحيوان باستهداف محال القصابين.
وفي يونيو/حزيران طلب أصحاب محال القصابة حماية الشرطة بعد أن حطم نشطاء نباتيون واجهات بعض المحال.
Animal rights activists from the French group "Boucherie Abolition" held flash protests in front of butchers' shops across several French cities, including Paris, on Saturday. — on the same day as a ''Veggie Pride'' march in Place de la Republiquehttps://t.co/rv8G07tvvK#vegan— Positive Vegan News (@P_Vegan_News) September 23, 2018
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