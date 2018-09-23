احتجاج "مهين" يحدث في فرنسا

نظم نشطاء مؤيدون لحقوق الحيوان، أمس السبت 22 سبتمبر/أيلول، احتجاجا أمام محال لقصابين في عدة مدن فرنسية بينها العاصمة باريس.

وحملت محتجة تدعى، أليزي ديني، حيوان صغير مذبوح على ذراعيها في احتجاج صامت وارتدت قميصا كتب عليه "القصابة ليست مهنة" أمام محل قصاب في العاصمة، وقوبل احتجاجها بالغضب والسخرية من جانب صاحب المحل وزبائن له، بحسب ما نقلته "رويترز"

وتجاهل أصحاب محال آخرون بينهم روما ليبوف، الحائز على جائزة، الاحتجاج ووصفه بأنه "مهين".

وتزامن الاحتجاج مع مسيرة نظمها مئات من النباتيين والنشطاء في ميدان الجمهورية لجذب الانتباه إلى حقوق الحيوان ورفض استغلالها.

ويطالب نباتيون من دعاة حقوق الحيوان باستهداف محال القصابين.

وفي يونيو/حزيران طلب أصحاب محال القصابة حماية الشرطة بعد أن حطم نشطاء نباتيون واجهات بعض المحال.