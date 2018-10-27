اليابان تتنازل عن الصدارة... شعوب هذه البلدان تعيش أكثر من غيرها

حصلت إسبانيا على المركز الأول في متوسط أعمار السكان، مطيحة بذلك بصاحبة المركز الأول في العام الماضي، اليابان.

فبحسب توقعات معهد التقيم الصحي و الحياة "IHME"، فإنه بحلول العام 2040، سيكون متوسط عمر المواطن الإسباني 85,8 سنة.

ويصف الباحثون النظام الغذائي الإسباني المعتمد بشكل كبير على منتجات البحر المتوسط، بأنه أحد اهم العوامل التي تساعد على طول العمر، بحسب مانشرت صحيفة "The Sun".

حيث يتناول السكان المحليون الكثير من الأسماك و المنتجات البحرية بالإضافة لنوعية الخضار والفواكه و اللحوم البيضاء والبيض.

واحتلت اليابان المركز الثاني في التصنيف بعدما احتلت لفترة طويلة المركز الاول، وبمعدل أعمار يصل لـ85,7 سنة، وجاءت سنغافورة ثالثة و سويسرا في المرتبة الرابعة.

وإيطاليا خامسة ومن ثم إسرائيل، فرنسا، لوكسمبورغ و أستراليا.