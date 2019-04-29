"الأبطال الخارقون" يحققون نجاحا كاسحا في العراق (فيديو)

اكتسح فيلم أبطال "أفنجرز" الخارقون، جميع الأفلام التي عرضت في دور السينما العراقية، على مدى السنوات الماضية، ليتربع على عرش النجاح في ظل إقبال مستمر حتى اليوم للتمتع بأحد أجمل سلاسل مارفل.

وبيعت جميع تذاكر مشاهدة فيلم "Avengers: Endgame" في دور السينما العراقية بجميع فروعها في كبرى المراكز التجارية بمولات: المنصور، وبغداد، وزيونة"، في قلب وشرقي العاصمة، قبل عرضه بنحو أسبوع.

وأعلن المؤسس والمدير التنفيذي للسينما العراقية، زيد جواد، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الإثنين، قائلا:

إن "فيلم "Avengers: Endgame"، أكثر فيلم حقق افتتاحية حتى الآن، وبطاقات مشاهدته لأول ثلاثة أيام تم بيعها قبل أسبوع من العرض".

وأضاف جواد، أفنجرز، نهاية اللعبة، أكثر فيلم حقق نجاحا، وإيرادات، ونسبة مشاهدة في صالات السينما العراقية، فقد حقق نجاحا ساحقا ومنقطع النظير.

وأعلنت شركة "ديزني" الموزعة لفيلم "Avengers: Endgame"، في بيان أطلعت عليه "سبوتنيك"، إنه حقق إيرادات 60 مليون دولار في شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا في أول يوم عرض له، الخميس الماضي.

كما أشارت إلى أن الفيلم حقق 305 ملايين دولار في أول يومين عرض له، في شباك التذاكر العالمي.

وفيلم "Avengers: Endgame" هو الجزء الرابع من سلسلة "أفنجرز"، الذي يشهد على الفصل الأخير من صراع أبطال "أفنجرز"، ضد الشرير "ثانوس".

والفيلم من بطولة حشد من أبرز نجوم هوليوود، في مقدمتهم روبرت داوني جونيور في دور "الرجل الحديدي" وسكارليت جوهانسون في دور "الأرملة السوداء" وكريس همسوورث في دور "ثور" ومارك روفالو في دور هالك".

وشاهد مئات من كبار الشخصيات السينمائية ونجوم الفيلم والمعجبين وممثلي وسائل الإعلام الفيلم، ومدته 3 ساعات، في مدينة لوس أنجلوس، الإثنين الماضي، بعد أن أحيط العمل السينمائي الضخم بسياج من السرية.

وعلى بساط بنفسجي وشعار عملاق دوار لفيلم "أفنجرز"، سار أبطال الفيلم روبرت داوني جونيور الذي يلعب دور "الرجل الحديدي" وكريس همسوورث في دور "ثور" وكريس إيفانز الذي يقوم بدور "كابتن أمريكا" والنجمتان سكارليت جوهانسون في دور "الأرملة السوداء" وبري لارسون في دور "كابتن مارفل".

ويبدأ فيلم "نهاية اللعبة" من حيث انتهى فيلم العام الماضي "المنتقمون: الحرب اللانهائية" "Avengers: Infinity War"، الذي جعل المشاهدين في حيرة بعدما بدا وكأن الكثيرين من أبطال مارفل تحولوا إلى تراب على يد الشرير ثانوس الذي لعب دوره جوش برولين. وفي فيلم "نهاية اللعبة" يخطط الأبطال الناجون لقتل ثانوس ومحاولة القضاء على الضرر الذي ألحقه.

وبعد عرض الفيلم، تجمع النجوم على المسرح وتعانقوا. وقال إيفانز إنه "بكى نحو ست مرات" أثناء مشاهدة الفيلم ورد عليه هيمسوورث "أنا بكيت أكثر من ست مرات يا كريس".

أما النجم مارك روفالو الذي يقوم بدور هالك فقال إن العمل في هذه السلسلة السينمائية كان "رحلة حياتي".

الأفلام السابقة، ومجموعها 21 فيلما، من إنتاج استوديوهات مارفل التي تملك والت ديزني حصة فيها وهي أكبر سلسلة أفلام في تاريخ السينما من حيث الإيرادات إذ حققت أكثر من 18.6 مليار دولار منذ عام 2007.

وعلى الرغم من أن فيلم "نهاية اللعبة" يختتم قصة المنتقمين فإن العديد من شخصيات مارفل الخارقة ستستمر وستظهر في أفلام جديدة. فشخصية الرجل العنكبوت أو سبايدر مان على سبيل المثال ستعود للشاشة الكبيرة في يوليو تموز من خلال فيلم "سبايدرمان: بعيدا عن الوطن" "spider-man: Far from Home".